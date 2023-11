Corona Capital 2023: ‘La banda’ no perdona y le reclama al ‘tío CC’ con ingeniosos memes

Los usuarios no dudaron en hacerle ver su inconformidad al Corona Capital con divertidos memes. (X / Corona Capital)

A una semana de que inicie el Corona Capital 2023, el festival decidió lanzar este viernes los tan esperados horarios, que incluyen los artistas y las horas en que se presentarán.

Sin embargo, estos no han sido del agrado de quienes piensan asistir a este festival de música, y no han dudado en hacerle ver su inconformidad a la organización con divertidos memes.

Corona Capital 2023 anuncia horarios del festival

A través de sus redes sociales, el Corona Capital 2023 decidió lanzar los horarios del viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre, días en los que tendrá lugar uno de los festivales de música más esperados del año.

Los artistas estarán distribuidos en cinco escenarios: Corona, Vans, Corona Cero, Nivea (Tono Natural) y Viva Tent, además de todas las activaciones que habrá en los alrededores de la Curva 4 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del evento.

También los promotores del evento anunciaron que habrá dos cambios más en el line up, agregando a la cantante NOIA y bajando del cartel a The Twilight Sadno, quienes no participarán en esta edición del corona capital.

Publicación del Corona Capital en X. (Foto: Captura de pantalla)

Usuarios se quejan de los horarios del Corona Capital 2023 con memes

Después de que el Corona Capital hiciera públicos sus horarios, las quejas no tardaron en llegar, pues muchos usuarios aseguran que, como ‘es tradición’, cada año se empalman ciertos artistas que la gente espera ver.

Este año, la mayoría de las quejas fueron por los horarios del domingo, donde se empalman los tres headliners del día: The Cure, Pet Shop Boys y The Chemical Brothers, mismos que gran parte de los asistentes esperaban ver.

Quejas sobre los horarios del Corona Capital 2023. (Foto: Captura de pantalla) Quejas sobre los horarios del Corona Capital 2023. (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, no son las únicas quejas, pues también manifestaron su descontento por sobreponer a Metronomy con Jungle; Hot chip y Arcade Fire; Two Door Cinema Club con Alvvays y Phoenix; y UMO con Pulp, por mencionar algunos.

Por esta razón, muchos usuarios recurrieron al uso de memes para manifestar su descontento y, de paso, hacerle saber al ‘tío Corona Capital’ que no les agradó la distribución de horarios que hicieron en esta ocasión. Aunque, en realidad, cada año es lo mismo. Te compartimos algunos de los mejores.

Y a todo esto... ¿cuáles son los horarios del Corona Capital 2023?

Considerando los cambios que se hicieron de último momento, los horarios que habrá en el Corona Capital 2023 los días viernes, sábado y domingo son los siguientes:

Horarios del viernes en el Corona Capital 2023. (Foto: X / @CoronaCapital)

Horarios del sábado en el Corona Capital 2023. (Foto: X / @CoronaCapital)