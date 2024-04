Lenny Kravitz otra vez en México: El cantante va a puesto de hamburguesas de la Escandón

Lenny Kravitz está en Ciudad de México y parece que llegó para quedarse, pues fue visto en las calles de la capital donde disfrutó de unas hamburguesas callejeras.

El cantante compartió un video a través de sus redes sociales donde se le puede ver caminando a un puesto de la alcaldía Benito Juárez donde se metió hasta la cocina del lugar en la colonia Escandón.

Lenny Kravitz vino a Ciudad de México la última semana de marzo para promocionar su más reciente disco ‘Blue Electric Light’. El cantante aprovechó para demostrar el fuerte vínculo con el país.

El nuevo disco de Lenny Kravitz saldrá el próximo 24 de mayo de forma oficial, mientras que su último sencillo se encuentra en las distintas plataformas digitales.

Lenny destacó su amor por el país e incluso a niveles futbolísticos, “Este lugar es extra especial para mí, siempre lo ha sido desde la primera vez que vine. Recuerdo que vine por primera vez y toqué en el Estadio Azteca, no toqué en clubes, construí mi camino y fui directamente ahí, fue la experiencia más increíble de mi vida, conociendo a la gente que me apoyó, fue muy especial el amor que me dieron”, declaró en la rueda de prensa de su disco.

¿Cuál fue el puesto de hamburguesas al que acudió Lenny Kravitz?

En el video que compartió el cantante en sus redes sociales, se puede ver caminando por las colonia Escandón, hasta llegar a un puesto de hamburguesas. Al llegar al puesto saluda a los trabajadores como si ya los conociera y se integra a sus actividades en la cocina.

El cantante estadounidense visitó el puesto callejero ‘El Jarocho’, es un pequeño lugar en donde vendes hamburguesas al carbón y hot dogs.

El puesto se encuentra ubicado en Calle 13 de Septiembre, esquina con Patriotismo, Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800.

No es la única vez que Lenny Kravitz acude lugares de comida en la capital del país, en noviembre del 2023, el cantando fue captado en un restaurante de la colonia Roma. El estadounidense visitó las Pizzas del Perro Negro junto al Parque España. Lenny visitó la capital del país para acudir al concierto de Paul McCartney en el Foro Sol.

El cantante también fue captado por las calles de Mixcoac en la alcaldía Benito Juárez en la capital del país, durante el mes de abril del 2022. Durante el mismo año, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida al cantante y describió la capital como el lugar que lo tiene todo.