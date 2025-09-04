The Weeknd en el Estadio GNP: Fecha, preventa, dónde comprar boletos y más

The Weeknd regresa a la Ciudad de México con dos fechas en 2026. (Fotoarte: El Financiero. Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro).

The Weeknd anunció oficialmente su regreso a México como parte de la extensión de su exitoso tour After Hours Til Dawn Stadium Tour, considerada la gira de R&B más grande de la historia.

El artista canadiense se presentará en la Ciudad de México en 2026 en el Estadio GNP Seguros con una invitada especial.

El espectáculo de After Hours Til Dawn Tour 2026 presenta una producción innovadora. Entre los temas más esperados están ‘Blinding Lights’, ‘Save Your Tears’, ‘Starboy’; además de canciones de su trilogía de álbumes: After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (2025).

The Weeknd extiende su gira en 2026. (AP )

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de The Weeknd en México?

Los fans mexicanos podrán ver a The Weeknd en vivo el lunes 20 y martes 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.

Estos shows marcan el inicio de la nueva etapa de la gira, que también recorrerá Brasil, Europa y el Reino Unido con presentaciones en ciudades como Río de Janeiro, París, Londres y Madrid.

La encargada de encender el escenario será Anitta, una de las artistas latinas más influyentes del momento. La cantante brasileña, reconocida por hits como ‘Envolver’ y ‘Bellakeo’ junto a Peso Pluma, acompañará a The Weeknd en todas las fechas de México.

Venta de boletos para The Weeknd en México: Preventa y general

La venta de boletos se realiza a través de Ticketmaster y en las taquillas del Estadio GNP Seguros:

Venta a fans : 5 de septiembre de 2025 , de las 10:00 a.m. a las 11:59 p.m. en Ticketmaster. Solo para usuarios seleccionados.

: , de las 10:00 a.m. a las 11:59 p.m. en Ticketmaster. Solo para usuarios seleccionados. Gran Venta HSBC : 8 y 9 de septiembre de 2025 a partir de las 2:00 p.m. en Ticketmaster. Exclusiva para tarjetahabientes de crédito y débito, con opción de 3 y 5 meses sin intereses.

: a partir de las 2:00 p.m. en Ticketmaster. Exclusiva para tarjetahabientes de crédito y débito, con opción de 3 y 5 meses sin intereses. Venta general: disponible desde el 10 de septiembre de 2025 a las 2:00 p.m. en taquillas del estadio y en Ticketmaster.

Aunque los precios oficiales aún no han sido revelados, se espera una alta demanda, por lo que se recomienda estar atentos desde el primer minuto de preventa.

The Weeknd se presenta en el Estadio GNP en abril de 2026. (Foto: Prensa Ocesa).

La importancia de la gira ‘After Hours Til Dawn’ en la carrera de The Weeknd

La gira no solo ha batido récords de asistencia y recaudación en Estados Unidos, Canadá y Europa, sino que ha consolidado a The Weeknd como uno de los artistas más influyentes del siglo XXI.

En su paso por Norteamérica logró:

Más de 40 estadios con boletos agotados .

. Récord de recaudación como el artista masculino de color más exitoso en ciudades clave como Nueva York y Los Ángeles.

Posicionarse como la gira de R&B más grande de la historia.

Más allá de la música, The Weeknd ha hecho de esta gira un proyecto con impacto social. En asociación con Global Citizen y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, donará una libra, peso o euro (según el país) en cada boleto vendido destinado a programas de educación y ayuda contra el hambre.

Todas las fechas de ‘After Hours Til Dawn’ 2026