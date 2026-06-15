ALF la espera en las estrellas: Muere Anne Schedeen, mamá del famoso alienígena en la serie

Anne Schedeen, quien interpretó a la mamá de 'ALF' en la popular serie, murió a los 77 años. (Foto ilustrativa generada con IA).

La actriz Anne Schedeen, conocida por interpretar a Kate Tanner en la popular serie ALF, murió a los 77 años.

“Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz. Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perritos, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La extrañamos muchísimo. La amábamos profundamente, al igual que todos los que la conocimos", anunció su familia en Facebook.

La publicación añadió que la actriz de ALF era “una fuerza de la naturaleza” y que resulta “inimaginable pensar en la vida sin ella”. Además, recordaron una de las frases que la actriz solía repetir: “Siempre estoy contigo”.

Su representante, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, también confirmó el fallecimiento. “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”, declaró a The Hollywood Reporter.

Hasta el momento, ni la familia ni sus representantes han informado la causa de la muerte.

¿Quién fue Anne Schedeen?

Anne Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949. Creció en una granja ubicada en las afueras de Portland, en el estado de Oregón, Estados Unidos.

Desde temprana edad mostró interés por la actuación. En una entrevista citada por The Hollywood Reporter recordó que comenzó a actuar cuando tenía seis años, “con teteras y flores”, y posteriormente tomó clases de teatro antes de iniciar una carrera profesional en Nueva York.

Antes de alcanzar notoriedad en televisión trabajó en producciones teatrales y desempeñó distintos empleos mientras buscaba oportunidades como actriz.

Su mayor reconocimiento llegó en 1986 cuando fue elegida para interpretar a Kate Tanner en la serie ALF, la comedia que seguía la historia de un extraterrestre que aterriza accidentalmente en el garaje de una familia de los suburbios de California y termina viviendo con ellos.

Dentro de la serie, Schedeen dio vida a la madre de la familia Tanner, una mujer práctica y protectora que debía lidiar con las ocurrencias constantes del visitante proveniente del planeta Melmac.

La producción se transmitió por NBC entre septiembre de 1986 y marzo de 1990. El éxito de la historia dio origen a otros proyectos relacionados con el personaje, incluida una serie animada.

Años después, la actriz habló sobre los retos que implicó trabajar en el programa. En declaraciones retomadas por People describió la experiencia como una “pesadilla técnica”: “Era extremadamente lento, caluroso y tedioso. Si tenías una escena con ALF, duraba una eternidad. Un programa de 30 minutos requería entre 20 y 25 horas de grabación”.

También recordó que algunos integrantes del elenco tenían personalidades complicadas y resumió el ambiente de trabajo al señalar que “todo el proyecto era como una gran familia disfuncional”.

Series y películas de Anne Schedeen

Aunque para millones de espectadores siempre será recordada por ALF, Anne Schedeen construyó una trayectoria de varias décadas en televisión y cine.

Antes de incorporarse a la comedia protagonizada por el famoso alienígena, participó en producciones como Emergency!, Marcus Welby, M.D., Simon & Simon y Paper Dolls, donde interpretó a Sara Frank durante 13 episodios.

Entre sus apariciones cinematográficas destacan las películas El embrión mortífero (Embryo, 1976), Second Thoughts (1983), Compromiso fatal (1993) y Heaven’s Prisoners (1996), protagonizada por Alec Baldwin.

También formó parte de series reconocidas como Cheers, Magnum, La reportera del crimen, Three’s Company, La mujer biónica, El hombre increíble y Judging Amy, donde interpretó a la detective Peggy Fraser en tres episodios emitidos en 2001.

De acuerdo con IMDb, su trabajo más reciente relacionado con el universo de ALF fue ALF on ALF (2023), una producción televisiva que recuperó recuerdos y testimonios sobre la emblemática serie.

Anne Schedeen estuvo casada durante 55 años con Christopher Barrett. Le sobreviven su esposo, su hija Tay Barrett, su nuera Hilary Flynn, su hermana Sarabeth Schedeen, su sobrinaa Minnie Schedeen, su hermano Roland ‘Tony’ Schedeen y su cuñada Julieann Schedeen.