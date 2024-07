Alec Baldwin se ‘comportó irresponsablemente’ en set de ‘Rust’, acusa fiscalía en caso por homicidio

Alec Baldwin fue acusado de violar reglas fundamentales de seguridad, y de jugar con un revólver letal, este miércoles, al inicio del esperado juicio contra la estrella de Hollywood por un disparo fatal en el set de la cinta Rust.

El actor de 30 Rock blandía un Colt durante un trágico ensayo en octubre de 2021 en Nuevo México, cuando el arma descargó una bala que mató a la responsable de fotografía del filme de vaqueros, Halyna Hutchins, e hirió al director.

En los argumentos iniciales del juicio, que se realiza en Santa Fe, en el suroeste de Estados Unidos, la fiscal Erlinda Ocampo Johnson lo caracterizó como una poderosa estrella de cine que se comportó “de forma irresponsable” y “sin el debido respeto por la seguridad de otros” en el lugar de rodaje.

Halyna Hutchins era la fotógrafa de la película'Rust'. (Foto: Instagram Halyna Hutchins)

La fiscal afirmó que Alec Baldwin “pidió que le asignaran el arma más grande disponible” para la escena de Rust, que no había tomado el entrenamiento de manipulación de armas en serio y que apuntaba a otras personas en el set.

El famoso “fantaseó con una pistola de verdad y violó las reglas fundamentales de seguridad”, dijo Johnson al jurado.

“Estas reglas de filmación exigen a actores, como el acusado, a manipular cada arma de fuego como si estuviera cargada, a nunca apuntar a otra persona, y a nunca poner el dedo en el gatillo a menos que estén preparados para disparar”, agregó.

Alec Baldwin durante el rodaje de la película 'Rust' (Foto: AP)

¿Alec Baldwin podría ir a la cárcel?

El protagonista de Aviador, al lado de Leonardo DiCaprio, llegó al tribunal vistiendo un traje oscuro y una corbata, acompañado de su esposa Hilaria y su hermano menor Stephen.

Uno de sus abogados, Alex Spiro -cuya lista de clientes incluye nombres como Elon Musk y Jay-Z- sostuvo que Baldwin no tenía por qué pensar que el arma estaba cargada y que, como actor, no era su responsabilidad revisar su contenido. “Estas reglas fundamentales no son tales en un set de rodaje”, dijo Spiro.

“Ustedes han visto tiroteos en las películas”, le dijo al jurado, citando clásicos del cine como Pelotón, Apocalipsis y Butch Cassidy. “Esto es posible porque la seguridad está garantizada antes de que el actor” reciba el arma, agregó.

En caso de ser declarado culpable, Alec Baldwin se enfrentaría a una pena de año y medio en la cárcel por el delito de homicidio involuntario de Halyna Hutchins.

Alec Baldwin podría pasar 18 meses en prisión por el homicidio de Halyna Hutchins (Foto: YouTube ABC News)

¿Qué pasó con Halyna Hutchins?

Hutchins, una estrella en ascenso, tenía 42 años cuando murió. De origen ucraniano, estaba casada y tenía un hijo. Fue herida mortalmente durante el ensayo de Rust en una capilla del Rancho Bonanza Creek, a unos 30 kilómetros de Santa Fe, el 21 de octubre de 2021.

Lo que sucedió, de acuerdo con información oficial, fue que Baldwin practicaba una escena en la cual su personaje de forajido saca su Colt en una iglesia tras ser arrinconado por dos agentes en la filmación de la película.

Así lucía el set de 'Rust' cuando Alec Baldwin asesinó a Halyna Hutchins. (Foto: AP)

¿Qué pasó en el juicio contra Alec Baldwin?

Los primeros testigos de la fiscalía en este mediático juicio fueron policías que acudieron al llamado de emergencia aquella tarde de octubre. El jurado vio videos de sus cámaras corporales, incluyendo dramáticas imágenes de algunos de los momentos finales de Hutchins.

El actor presenció los testimonios la mayor parte del tiempo de brazos cruzados, y con miradas ocasionales al jurado.

Spiro recordó el martes a los jurados que sus sentimientos sobre la carrera de Alec Baldwin, que incluye la personificación del expresidente Donald Trump en el programa de comedia Saturday Night Live, no pueden influir en su veredicto.

El juicio debe concluir el viernes de la próxima semana, tras lo cual el jurado deliberará.