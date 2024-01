Muere Glynis Johns, actriz de ‘Mary Poppins’, a los 100 años: ‘El final de la edad de oro de Hollywood’

Glynis Johns, famosa actriz que actuó en la cinta Mary Poppins (1964), murió en Los Ángeles, Estados Unidos a los 100 años de edad.

Su fallecimiento fue confirmado por su representante Mitch Clem en un comunicado difundido a medios estadounidenses, donde se informó que perdió la vida es este jueves 4 de enero:

“Glynis se abrió camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor por la interpretación, impactó a millones de vidas... Hoy es un día sombrío para Hollywood. No solo lloramos la muerte de nuestra querida Glynis, sino también el final de la edad de oro de Hollywood”.

Clem dedicó un mensaje a la actriz, por su influencia personal: “Entró en mi vida al principio de mi carrera y puso el listón muy alto sobre cómo navegar por esta industria con gracia, clase y verdad. Tu propia verdad. Su luz brilló con fuerza durante 100 años. Tenía un ingenio capaz de pararte en seco y un corazón que amaba profunda y puramente”.

¿De qué murió Glynis Johns?

Según declaraciones de Mitch Clem a The Gurdian, Glynis Johns se encontraba en una residencia asistida de Los Ángeles y falleció por causas naturales.

“Hoy me duele el corazón por el fallecimiento de mi querida cliente Glynis Johns. Glynis se abrió camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor por la interpretación, afectando a millones de vidas”, agregó su representante.

Glynis Johns en 'Mary Poppins', actuó al lado de Davd Tomlinson, Matthew Garber y Karen Dotrice. (Foto: 'Mary Poppins').

¿Quién fue Glynis Johns?

Glynis Johns nació el 5 de octubre de 1923 en Sudáfrica. Fue conocida por películas como Esto (no) es un secuestro (1994) y Mientras dormías (1995).

Especialmente la actriz es recordada por su papel como la señora Winnifred Banks en la cinta Mary Poppins de 1964, protagonizada por Julie Andrews.

Glynis Johns fue una estrella de cine y teatro ganadora del premio Tony, interpretó a la madre de película clásica 'Mary Poppins' y presentó al mundo la canción 'Send in the Clowns' de Stephen Sondheim. (Foto: Archivo / AP). (Carlos Rene Perez/AP)

En esa cinta da vida a la madre de Jane y Michael Banks y contrata los servicios de una niñera mágica, Mary Poppins (Andrews), para cuidar a sus dos hijos. Su interpretación le valió un premio Laurel a la Mejor Actriz Secundaria.

Johns tuvo una nominación al Oscar por su papel secundario en The Sundowners (1960) y a un Globo de Oro a la Mejor Actriz por The Chapman Report (1963).

Su carrera en Broadway también fue destacada, incluso ganó un Tony por su papel de Desiree Armfeldt en la producción A Little Night Music, de Stephen Sondheim, donde cantó ‘Send in the Clowns’.

Johns destacó por su voz ronca, era perfeccionista en la actuación: “En lo que a mí respecta, no me interesa interpretar un papel en un solo nivel”, declaró a The Associated Press en 1990, “el objetivo de una actuación de primera clase es hacerla realidad. Ser real. Y tengo que darle sentido en mi propia mente para ser real”.

Glynis Johns actuó en alrededor de 100 producciones. (Foto: IMDb).

La intérprete deja un legado de alrededor de 100 producciones, las últimas fueron a finales de los 90.

“Me he retirado muchas veces. Mi vida personal ha precedido a mi trabajo. El teatro es solo una parte de mi vida. Probablemente utilice mi sentido más elevado de la inteligencia, por lo que tengo que volver a ello para darme cuenta de que tengo el talento. No soy tan buena haciendo nada más”, dijo a la AP.

Johns era la actriz de más edad de Disney Legend Awards, el salón de la fama de Disney que reconoce a aquellas personas que más han contribuido a la compañía.

Su compañero de reparto en Mary Poppins, Dick Van Dyke, actualmente es el actor de más edad de Disney Legend Awards y tiene 98 años.

Con información de EFE y AP.