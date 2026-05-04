Port Laredo redefine el comercio entre América Latina y Norteamérica

LAREDO, Texas. — En medio de una reconfiguración acelerada del comercio internacional y en un momento decisivo para la evolución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Port Laredo se consolida como uno de los principales puntos de análisis estratégico para el futuro del comercio en América del Norte.

Del 12 al 14 de julio, Port Laredo, en colaboración con Americas Trade Alliance (ATA) y CENCOMEX, reunirá a líderes empresariales, especialistas en logística, autoridades regulatorias y actores clave del comercio internacional durante el Port Laredo Global Trade Summit 2026.

Más que una conferencia tradicional, el encuentro busca convertirse en un espacio donde convergen quienes operan, regulan y analizan el comercio transfronterizo en tiempo real. Como el puerto terrestre número uno de Estados Unidos, Port Laredo registró más de $350 mil millones de dólares en intercambio comercial en 2025, consolidándose como una pieza clave dentro del comercio bilateral entre México y Estados Unidos.

Un foro en un momento decisivo para Norteamérica

La revisión del T-MEC, el nearshoring, la relocalización industrial y las tensiones geopolíticas globales están transformando la manera en que las empresas diseñan sus cadenas de suministro. Hoy, la conversación ya no gira únicamente en torno a manufactura.

También involucra:

Centros de distribución

Infraestructura industrial

Logística multimodal

Almacenamiento estratégico

Cadena de frío

Cumplimiento regulatorio

Comercio electrónico transfronterizo

Port Laredo se encuentra en el centro de esa transformación.

Donde la política comercial se convierte en operación real

Uno de los principales diferenciadores del Summit será la participación esperada de agencias clave del gobierno de Estados Unidos, incluyendo:

U.S. Customs and Border Protection

U.S. Food and Drug Administration

U.S. Department of Agriculture

Participación sujeta a confirmación oficial. Las discusiones abordarán temas críticos como:

Procesos aduaneros

Inspecciones

Cumplimiento regulatorio

Facilitación comercial

Nuevas dinámicas de comercio bilateral

El enfoque será práctico: entender cómo opera realmente la frontera y cómo las empresas pueden prepararse para un entorno comercial cada vez más complejo.

Del puerto marítimo al consumidor final

El Summit también analizará cómo la carga proveniente de Asia, América Latina y puertos marítimos mexicanos se integra con corredores terrestres que conectan con el centro y este de Estados Unidos. Esta evolución está acelerando modelos multimodales donde puertos marítimos, ferrocarril, carreteras, centros de distribución y cruces fronterizos trabajan como un solo ecosistema logístico. Y ese ecosistema pasa por Port Laredo.

El nuevo centro de gravedad comercial

Lo que ocurre en Laredo ya no solo impacta a Texas o a la frontera. Impacta la velocidad, eficiencia y competitividad del comercio en toda América del Norte.

Mientras las cadenas globales continúan redefiniéndose, Port Laredo se posiciona como el lugar donde empresas, gobiernos y líderes logísticos pueden entender hacia dónde se dirige el comercio internacional.

Porque Norteamérica no solo comercia a través de Laredo. Norteamérica se mueve por Laredo.

Sitio oficial:https://portlaredo.com/tradesummit/