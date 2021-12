Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger a la espera de su segundo hijo

El actor de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt, y su esposa, la escritora Katherine Schwarzenegger, están a la espera del próximo miembro de su familia luego de la llegada de su primogénita en común, Lyla Maria.

La pareja que se conoció en una Iglesia se casó en junio de 2019. Aunque ninguno ha confirmado la noticia, fue la revista People la que se encargó de dar a conocer la llegada de su segundo hijo en los próximos meses, específicamente durante el primer semestre de 2022.

A Lyla Maria, de 16 meses, se le une Jack de 9 años, quien es producto de la relación de Pratt con Anna Faris, con quien estuvo casado durante 8 años. En una reciente entrevista, Chris aseguró que aunque tendría que hablarlo con su esposa, estaba dispuesto a que su familia siguiera creciendo.

Hace unos días, el actor de Jurassic World utilizó sus redes sociales para dedicarle una tierna felicitación de cumpleaños a la hija mayor de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver. “Eres una esposa, madre, madrastra y compañera de vida tan maravillosa. Simplemente no puedo imaginar lo perdido que estaría sin ti. Eres hermosa, paciente, razonable, profundamente reflexiva, extraordinariamente inteligente, eres una jefa completa, eternamente motivada y te comunicas como ninguna otra persona. Gracias por todo”.

Chris Pratt no dudó en afirmar que su esposa es un pilar fundamental para su crecimiento en los últimos años. “Encajamos tan perfectamente en la vida del otro que nuestra unión es un recordatorio diario de que Dios está cuidando de nosotros. Navegar por las extrañas circunstancias de nuestro mundo es una tarea que no puedo manejar solo. Y estoy tan agradecido de no tener que hacerlo. Tu compromiso de ayudar a los demás es contagioso. Estoy muy agradecido por la armonía que traes continuamente a nuestra casa. Te amo mucho cariño. ¡Feliz cumpleaños!”, le escribió.