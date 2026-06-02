Gobierno: caída histórica en homicidios; la gente: “ah, ok”

Salió la más reciente encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero. Hay un dato espeluznante: en un solo mes, sube diez puntos la población que califica mal/muy mal a la presidenta Sheinbaum en seguridad pública, mientras ella presume baja en homicidios.

De abril a mayo, dice la encuesta publicada ayer, pasó de 56 a 66% la gente que contesta que la seguridad pública en México va mal/muy mal. Esto confirma una aceleración en la tendencia que en ese rubro Moreno registra desde febrero, cuando 50% así pensaba. No sobra decir que El Financiero mide en otra pregunta la opinión sobre “Crimen organizado”, donde el mal/muy mal sube de 62% a 66%.

Estos números contrastan con el optimismo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el domingo en su mensaje por el segundo aniversario de su triunfo electoral destacó que los homicidios han bajado 49 por ciento en su sexenio.

Las cifras de Moreno me llevaron a revisar otras dos encuestas recientes.

La encuestadora Lorena Becerra publicó a mediados de mayo una pronunciada baja en la popularidad presidencial. Pero más allá de eso, sobre inseguridad, son relevantes estas preguntas de Becerra: “Pensando en los siguientes temas, ¿usted diría que la presidenta Claudia Sheinbaum está teniendo éxito o está fracasando actualmente en…?

“Combatir al crimen organizado”: 36% dijo teniendo éxito, 60% dijo fracasando.

“Disminuir la inseguridad común, como robos y asaltos”: 33% teniendo éxito, 63% fracasando.

Y la semana pasada Enkoll para El País y W Radio, entre otras cosas, encuestó esto: “¿Cuál considera el principal logro del gobierno de Claudia Sheinbaum?” En marzo, 16% dijo que la seguridad; en mayo esa cifra se desploma a 7%.

Hay que contextualizar el anterior párrafo: el dato “anómalo” en todo caso es el de marzo, porque desde enero de 2025 el reconocimiento en este rubro como “principal logro” de la presidenta, según Enkoll, se mueve entre el 7 y el 11 por ciento.

Dicho de otra manera, aunque según el gobierno los homicidios han caído 49%, la población no premia eso como “principal logro”. ¿Es que hay otros “principales” logros? La encuesta pone alrededor de los 40 puntos a los programas sociales como el principal logro a lo largo de año y medio. En conclusión, la caída a la mitad de los homicidios reportada por el gobierno no mueve las respuestas de la gente.

Por el contrario, cuando Enkoll pregunta “¿Cuál considera que es el principal error del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México?”, las respuestas más contundentes son dos: “No combatir la inseguridad” (17%) y “No combatir el narcotráfico” (9%). Sumados, uno de cada cuatro encuestados.

En ese mismo sentido, 45% contestó que los principales problemas de México son “inseguridad y narcotráfico”. Esa cifra es similar a diciembre de 2024, aunque menor a los 53% de marzo de 2025 y los 51% de diciembre también del año pasado.

Finalmente, Enkoll pregunta a qué se refiere con inseguridad como principal problema del país: 11% responde asesinatos/ejecuciones, mientras un 35% a todo tipo de robos y asaltos. Eso, la gente grita: combate a ladrones.

La presidenta eligió reeditar el éxito que tuvo como gobernante capitalina, cuando bajó a la mitad los homicidios. Sin embargo, la opinión de la gente frente a la retórica quincenal de la mandataria, esa que proclama un éxito en la baja de índices delictivos, no tiene eco en la población.

La encuesta de El Financiero muestra que la gente tiene otros datos sobre la estrategia de seguridad de Sheinbaum, números que en solo un mes empeoran 10 puntos porcentuales.