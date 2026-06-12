América Latina aportará más de la mitad del crecimiento mundial de la producción de crudo en 2026

Brasil, Guyana y Argentina se perfilan como los principales motores del crecimiento de la oferta petrolera mundial durante 2026. Aunque en conjunto representan apenas el 5.5% de la producción global de crudo, estos tres países aportarían alrededor de 410 mil barriles diarios (bpd) adicionales el próximo año, equivalentes a más del 51% del crecimiento proyectado para la producción mundial, de acuerdo con estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

La magnitud de esta contribución refleja un cambio relevante en la dinámica energética global. Mientras la atención del mercado continúa concentrándose en las decisiones de producción de la OPEP+ y en el liderazgo de Estados Unidos como principal productor fuera del grupo, una parte significativa de los nuevos barriles que llegarán al mercado durante 2026 provendrá de América Latina.

En un entorno donde las perspectivas de demanda continúan mostrando señales mixtas y donde el crecimiento de la oferta fuera de la OPEP se encuentra cada vez más concentrado, la capacidad de incorporar nueva producción adquiere una relevancia estratégica para el equilibrio del mercado energético global.

Tres productores concentrarán más de la mitad del crecimiento mundial del crudo

Las proyecciones más recientes de la EIA estiman que la producción mundial de crudo aumentará aproximadamente 800 mil barriles diarios en 2026. De ese total, Brasil, Guyana y Argentina aportarían alrededor de 410 mil barriles diarios.

En conjunto, estos tres productores representan aproximadamente el 5.5% del mercado petrolero global, pero concentrarían más de la mitad del crecimiento esperado para la oferta mundial durante el próximo año.

Más allá de los volúmenes absolutos de producción, este fenómeno pone de manifiesto la creciente relevancia de América Latina dentro del equilibrio energético internacional. En términos prácticos, uno de cada dos nuevos barriles que llegarán al mercado mundial en 2026 provendrá de Brasil, Guyana o Argentina.

Brasil liderará la expansión de la oferta

Brasil será el principal contribuyente al crecimiento regional gracias a la expansión de sus operaciones offshore. La producción de crudo se proyecta en alrededor de 4 millones de barriles diarios durante 2026, frente a los 3.8 millones registrados en 2025.

El crecimiento estará impulsado principalmente por la entrada en operación de nuevas plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) en el complejo Búzios, operado por Petrobras.

La plataforma P-78, ubicada en Búzios 6, cuenta con una capacidad de producción de 180 mil barriles diarios, elevando la capacidad instalada del complejo a aproximadamente 1.15 millones de barriles diarios. La P-79, prevista para iniciar operaciones en mayo de 2026, añadirá otros 180 mil barriles diarios, llevando la capacidad instalada de Búzios hasta cerca de 1.33 millones de barriles diarios.

Para dimensionar la magnitud de este crecimiento, una sola plataforma de Búzios posee una capacidad superior a más del doble de la contribución total que Argentina añadiría al mercado durante todo 2026.

Sin embargo, el principal desafío para Brasil ya no consiste en descubrir nuevos recursos, sino en transformar la capacidad instalada en producción sostenida. La velocidad de puesta en marcha, la disponibilidad operativa de las plataformas y la disciplina de ejecución de Petrobras serán determinantes para materializar el crecimiento proyectado.

Guyana mantiene el crecimiento más acelerado del mundo

La historia de Guyana continúa siendo una de las más sorprendentes de la industria energética global. Entre 2020 y 2025, la producción petrolera del país se multiplicó aproximadamente por diez gracias al desarrollo del bloque Stabroek, operado por ExxonMobil.

El proyecto Yellowtail, que inició producción en agosto de 2025, elevó la capacidad instalada del país por encima de los 900 mil barriles diarios. Adicionalmente, la plataforma ONE GUYANA FPSO contempla una producción promedio inicial cercana a los 250 mil barriles diarios.

El siguiente impulso provendrá del desarrollo Uaru, cuya entrada en operación durante 2026 aportaría otros 250 mil barriles diarios de capacidad.

No obstante, la concentración de la producción en un número limitado de plataformas convierte la ejecución operativa en el principal factor de riesgo. Retrasos en la puesta en marcha, mantenimientos no programados o un desempeño inferior al esperado podrían afectar significativamente las proyecciones de crecimiento.

Argentina busca transformar producción en exportaciones

Vaca Muerta representa el componente shale de esta historia de crecimiento regional. Las estimaciones de la EIA proyectan que la producción argentina aumentará desde 670 mil barriles diarios en 2024 hasta 810 mil barriles diarios en 2026.

Durante 2025, Vaca Muerta representó aproximadamente el 62% de la producción nacional de petróleo, consolidándose como el principal motor energético del país.

Aunque Argentina aportaría alrededor de 70 mil barriles diarios al crecimiento mundial durante 2026, los datos más recientes muestran un potencial superior. La producción alcanzó 891,704 barriles diarios en abril de 2026, el nivel más alto registrado en más de un siglo de actividad petrolera.

La siguiente etapa dependerá menos de la geología y más de la infraestructura. Oldelval estima que la producción de Vaca Muerta podría alcanzar un millón de barriles diarios hacia 2028, respaldada por nuevas inversiones en oleoductos y sistemas de exportación.

La capacidad para conectar la cuenca de Neuquén con los mercados internacionales determinará si Vaca Muerta se consolida como una historia de exportación energética o permanece limitada al mercado doméstico.

El riesgo es operativo, no geológico

Las perspectivas de crecimiento para Brasil, Guyana y Argentina dependen de un conjunto relativamente reducido de activos estratégicos: las plataformas FPSO de Búzios, la infraestructura offshore de Stabroek y las rutas de exportación de Vaca Muerta.

Por ello, el principal riesgo para estas proyecciones es físico antes que financiero. Brasil necesita mantener altos niveles de disponibilidad operativa, Guyana depende de la confiabilidad de sus plataformas offshore y Argentina requiere ampliar su capacidad de transporte y exportación.

Sin estos elementos, gran parte del crecimiento proyectado podría quedar limitado sobre el papel.

El próximo barril viene de América Latina

Los mayores productores mundiales seguirán dominando los rankings de producción durante los próximos años. Sin embargo, el mapa del crecimiento petrolero cuenta una historia diferente.

Mientras Estados Unidos y la OPEP+ continúan marcando el rumbo del mercado, gran parte de los nuevos barriles que llegarán al sistema energético global durante 2026 provendrán de Brasil, Guyana y Argentina.

En un mercado donde el crecimiento de la oferta se vuelve cada vez más escaso y valioso, la influencia de estos productores ya no dependerá únicamente de cuánto petróleo producen, sino de cuántos nuevos barriles son capaces de incorporar al mercado.

Felipe Mendoza y Sergio Cisternas, Analista de mercados EBC Financial Group | by analistas de EBC Financial Group