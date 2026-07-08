BAIC Trucks fortalece su estrategia comercial con esquema de arrendamiento

La competencia entre los fabricantes de vehículos pesados en México se está trasladando más allá de las especificaciones técnicas. Hoy, la disponibilidad de financiamiento, el respaldo postventa y la capacidad de mantener las unidades en operación son factores que definen la decisión de compra de los transportistas.

En ese escenario, BAIC Trucks México apuesta por el arrendamiento como una herramienta para acelerar su posicionamiento en el país. La armadora anunció una alianza con ON Movilidad Sostenible para incorporar el tractocamión Nextar X9 a esquemas de leasing, con el objetivo de facilitar la renovación de flotas y reducir las barreras de entrada para las empresas de autotransporte.

La colaboración tiene un componente poco común en la industria. Antes de convertirse en cliente de BAIC Trucks, ON Movilidad Sostenible participó como asesor en el proceso de consultoría y cumplimiento regulatorio (compliance) que hizo posible el ingreso de la marca al mercado mexicano.

Miguel Elizalde, director de ON Movilidad Sostenible, explicó que esa participación permitió conocer el proyecto desde su origen y evaluar cada etapa de su desarrollo antes de que las unidades comenzaran a comercializarse en el país. Posteriormente, la empresa también intervino en los primeros traslados de los tractocamiones desde los puertos hacia distintos destinos nacionales, convirtiéndose en uno de los primeros operadores en probar el desempeño del Nextar X9 en condiciones reales de operación.

Tras esa experiencia, ON Movilidad Sostenible decidió incorporar el modelo a su portafolio de soluciones, convencida de que el vehículo cuenta con la tecnología y el desempeño necesarios para competir dentro del mercado mexicano.

No obstante, Elizalde sostuvo que la decisión de integrar una nueva marca no depende únicamente de las características del producto, sino del respaldo que recibe el transportista durante la vida útil de la unidad.

En ese sentido, destacó que uno de los principales diferenciadores de BAIC Trucks México ha sido el desarrollo de una red propia de postventa con presencia en Monterrey, Puebla, Veracruz y Tepotzotlán, lo que permite ofrecer cobertura de servicio, disponibilidad de refacciones y atención directa para los clientes.

Con esta alianza, ON Movilidad Sostenible también fortalece su propia estrategia de negocio. La empresa, con operaciones en Ciudad de México, Mexicali y San Diego, ha participado en proyectos de consultoría especializada, traslado de unidades y recientemente amplió sus servicios hacia el transporte transfronterizo (cross-border). Ahora suma el arrendamiento de tractocamiones como una nueva línea de negocio.

La incorporación del Nextar X9 mediante esquemas de leasing permitirá a las empresas acceder a unidades nuevas sin realizar fuertes inversiones iniciales, una modalidad que continúa ganando terreno en el mercado mexicano conforme las flotas buscan mayor flexibilidad financiera y una renovación más acelerada.

BAIC Trucks fortalece alianza con ON Movilidad Sostenible.

Para BAIC Trucks México, la estrategia representa un paso importante para consolidar su presencia en uno de los mercados de autotransporte más competitivos de América Latina. La combinación de tecnología, soporte postventa y alternativas de financiamiento busca generar confianza entre los transportistas y diferenciar su propuesta frente a fabricantes con mayor trayectoria.