Vinculan a proceso a Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya; enfrentará caso Agronitrogenados desde su casa

Gilda ‘N’, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del entramado relacionado con la compra de la planta Agronitrogenados.

La audiencia de Gilda ‘N’ duró aproximadamente 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde la jueza de control Nora Ileana García Peralta resolvió su situación jurídica.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó modificar la medida cautelar para que enfrentara el proceso en prisión preventiva, la jueza decidió no resolver esa petición en esta audiencia y citó a una nueva sesión el próximo jueves 9 de julio, a las 9:00 horas.

La imputada continuará, por el momento, en libertad provisional, aunque deberá cumplir diversas condiciones, entre ellas no salir de la Ciudad de México, donde reside.

La jueza García Peralta fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

¿Cuál fue el papel de Gilda ‘N’ en el caso Agronitrogenados?

Gilda ‘N’ estaría vinculada con el caso Agronitrogenados, relacionado con la compra de una planta de fertilizantes a Altos Hornos de México (AHMSA) durante la gestión de Emilio Lozoya. Sin embargo, la FGR sostiene que la operación estuvo marcada por un sobreprecio, un esquema de sobornos y presunto lavado de dinero.

La hermana de Emilio Lozoya es señalada por su presunta participación en el ocultamiento de actos de corrupción, así como en la triangulación de recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, Gilda ‘N’ actuó como prestanombres de una empresa y se convirtió en beneficiaria mediante la cesión de derechos que realizó su hermano Emilio Lozoya.

La planta de fertilizantes estaba valuada entre 58 millones de dólares; sin embargo, la compra se concretó por 275 millones de dólares. En su momento, la operación se presentó como parte de una estrategia para reactivar la producción de fertilizantes en el país.

Según la investigación, Gilda ‘N’ obtuvo beneficios derivados de los presuntos sobornos entregados por AHMSA para favorecer la operación, poco antes de que Emilio Lozoya asumiera formalmente la dirección general de Petróleos Mexicanos.

La defensa de Gilda ‘N’ argumentó que no existen pruebas de que su representada recibiera recursos, como sostiene la FGR. Además, afirmó que, cuando ocurrieron los hechos, ella estudiaba Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En tanto, será en los próximos días cuando las autoridades presenten las pruebas en contra de la hermana de Emilio Lozoya.