¿Trump tiene dedos de salchicha como el Rey Carlos III? Esto sabemos de los moretones del presidente de EU

¿Cuál es el estado de salud de Donald Trump? ¿Está enfermo? En semanas recientes, el presidente de Estados Unidos llamó la atención luego de que se le vieron moretones atípicos en su mano derecha.

Esta observación ocurrió cuando el mandatario estadounidense se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca. Durante la visita, Trump fue fotografiado con un hematoma que habría intentado ocultar.

Ante las especulaciones, el Gobierno de EU dio una explicación sobre la aparición de los moretones en el republicano.

“El presidente Trump es un hombre del pueblo. Tiene moretones en la mano porque trabaja constantemente y estrecha manos todo el día, todos los días”, señaló la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Macron y Trump Durante la visita de Emmanuel Macron a la Casa Blanca se notaron los moretones que Donald Trump tenía en su mano derecha. (@CubaniaTotal)

Sin embargo, esta no es la primera vez que se observa a Trump con moretones en las manos. De acuerdo con una revisión hecha por NBC News, se han registrado al menos dos casos similares desde el año pasado.

A finales de 2024, la revista Time lo cuestionó al respecto, pero Trump respondió que estas marcas aparecen por los constantes apretones de manos que da con miles de personas cada día.

¿Por qué aparecen moretones en las manos de Donald Trump?

La presencia de estos hematomas podría estar relacionada con la edad de Donald Trump, quien actualmente tiene 78 años.

No obstante, los moretones no siempre son causados por golpes fuertes, como suele ocurrir en la mayoría de las personas.

Según la Clínica Mayo, sitio especializado en salud, estos son frecuentes en adultos mayores y ocurren cuando se rompen pequeños vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel.

“Cuando esto sucede, la sangre se filtra fuera de los vasos y aparece inicialmente como una marca oscura. Con el tiempo, el cuerpo reabsorbe la sangre y la marca desaparece”, explica la institución en su página web.

Clínica Mayo señala que con el envejecimiento, la piel se vuelve más delgada y sensible, lo que provoca la pérdida de la capa protectora de grasa y facilita la aparición de estos moretones.

Otra posible explicación estaría relacionada con el uso de medicamentos para prevenir enfermedades del corazón.

De acuerdo con una consulta realizada por el diario Reforma, Trump podría estar tomando dosis bajas de aspirina para evitar la formación de coágulos. Otro fármaco que podría contribuir a la aparición de hematomas es el clopidogrel.

No obstante, el especialista en angiología del Hospital Ángeles, José Luis Camacho, descartó que los saludos constantes, como afirma Trump, sean la causa de estos moretones.

“No, no es precisamente por estar saludando. Básicamente, no es por eso. Esta es una salida fácil. Trump se ve muy entero, pero es probable que esté tomando aspirina o clopidogrel”, afirmó el médico.

¿Trump tiene ‘dedos de salchicha’ como el Rey Carlos III?

Tras la difusión de los moretones en la mano de Trump, el momento fue comparado a cuando usuarios de redes sociales notaron y comentaron los llamados ‘dedos de salchicha’ del Rey Carlos III.

Esta comparación surgió debido a que, tras la muerte de la Reina Isabel II, se notó cierta hinchazón en las manos del monarca británico.

El doctor Alejandro Macías explicó en X que esta condición estaría relacionada con artritis o insuficiencia en el hígado, los riñones o el corazón. Esto ocurrió antes de que se confirmara el diagnóstico de cáncer del Rey Carlos III.

Sin embargo, no parece ser la misma condición que afecta a Donald Trump, ya que él no ha mostrado signos de hinchazón en las manos y sus moretones no estarían relacionados con una enfermedad similar a la del líder de la familia real británica.

Hasta ahora, el presidente de Estados Unidos ha sido hermético sobre su estado de salud y cualquier posible enfermedad que padezca.