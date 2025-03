Donald Trump deberá rendir cuentas a CEO’s de bancos tras lunes de ‘desplome’ en Wall Street

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse el martes con importantes ejecutivos empresariales, mientras los líderes de la industria se enfrentan a la incertidumbre sobre los aranceles de amplio alcance y una liquidación del mercado impulsada por los temores de recesión.

Está previsto que la reunión con la Mesa Redonda Empresarial, con sede en Washington, incluya a directores ejecutivos de todo el país, incluidos los jefes de los gigantes crediticios de Wall Street, según personas familiarizadas con el asunto.

Los representantes de la Mesa Redonda Empresarial y de la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

La victoria presidencial de Trump había desatado inicialmente una ola de optimismo entre los líderes bancarios, pero los mercados han estado menos seguros últimamente sobre el enfoque de Trump, sacudidos por los aranceles y las preocupaciones emergentes sobre una desaceleración económica. La semana pasada, Trump dijo que podría haber un “período de ajuste” a medida que los aranceles entren en vigor.

El director ejecutivo de Cisco Systems Inc., Chuck Robbins, es el presidente de Business Roundtable; el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, y la directora ejecutiva de Citigroup Inc., Jane Fraser, se encuentran entre los líderes bancarios que integran la junta directiva de Business Roundtable, con quienes se reuniría Donald Trump.