Trump suma una demanda más en su contra: Lo acusan de desmantelar el Departamento de Educación de EU

El presidente Donald Trump fue demandado por un grupo de estados liderados en su mayoría por demócratas por su presunto plan de desmantelar efectivamente el Departamento de Educación de Estados Unidos, reduciendo su fuerza laboral a la mitad.

El plan de despedir a mil 378 empleados, que se suma a las indemnizaciones tomadas anteriormente por 600 trabajadores, socavará la capacidad del Departamento de Educación de realizar el trabajo exigido por la ley federal, dijeron estados como Nueva York y California en una demanda presentada este jueves en un tribunal federal en Boston.

La demanda contra Trump y la secretaria de Educación, Linda McMahon, se suma a una lista creciente de casos que cuestionan el esfuerzo de la administración por recortar el gasto y remodelar el gobierno federal a través del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.

La reducción masiva de personal, o RIF, “no está respaldada por ningún razonamiento real ni por determinaciones específicas sobre cómo eliminar el supuesto desperdicio en el departamento; más bien, la RIF es parte integral de la oposición del presidente Trump y del secretario McMahon a la existencia total del Departamento de Educación”, dicen los estados en la denuncia.

Casa Blanca afirma que recortes de empleados son para cumplir promesas de campaña de Trump

Demandas anteriores cuestionan los supuestos planes de cerrar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID.

El Departamento de Educación declaró en un comunicado que los recortes eran de carácter interno y no afectarían directamente a los estudiantes ni a las familias. La Casa Blanca afirmó que los recortes estaban diseñados para cumplir las promesas de campaña de Trump.

“Funcionarios electos partidistas y activistas judiciales que buscan obstruir legalmente la agenda del presidente Trump están desafiando la voluntad de 77 millones de estadounidenses que lo reeligieron por una abrumadora mayoría”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields. “Sus esfuerzos fracasarán”.

En una declaración del 11 de marzo anunciando los recortes, el Departamento de Educación dijo que la agencia “continuará cumpliendo con todos los programas legales que caen bajo la competencia”.

Pero los estados dicen que esa afirmación es “fácilmente desmentida” por la magnitud de la reducción de la fuerza laboral, así como por la afirmación de McMahon el mismo día de que los despidos eran el primer paso hacia un “cierre total”.

Los estados alegan que es probable que la administración despida a más trabajadores y cierre todo el departamento, citando comentarios públicos de McMahon y otros.

“Lejos de ser solo un ‘primer paso’, los despidos son un desmantelamiento efectivo del departamento”, según los estados, que alegan que la reducción viola la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo federal.

¿Qué hace el Departamento de Educación de EU?

Según la denuncia, el Departamento de Educación presta servicios vitales exigidos por la ley federal, como la provisión de fondos para niños de bajos recursos y estudiantes con discapacidades.

El departamento también hace cumplir las leyes que prohíben la discriminación en la educación y administra los programas federales de ayuda estudiantil.

El Departamento de Educación fue creado mediante una ley del Congreso y solo puede ser desmantelado de la misma manera, según la demanda.

El presidente no puede ordenar unilateralmente el cierre del departamento, e incluso el Secretario de Educación solo está autorizado por ley a “reestructurar modestamente” la agencia, afirman los estados.

El departamento atiende a más de 50 millones de estudiantes en casi 100 mil escuelas públicas y 32 mil privadas, y a más de 12 millones de estudiantes de educación superior, según la denuncia. Antes de la elección de Trump, el departamento desempeñaba sus funciones con una plantilla reducida de tan solo 4 mil 133 personas, según los estados.

“No jueguen con la política, en la educación de nuestros hijos”, declaró el fiscal general de Connecticut, William Tong.

“Donald Trump, su multimillonario no electo y demoledor Elon Musk, y su facilitadora Linda McMahon quieren destruir el Departamento de Educación, y no les importa el daño que esto les cause a nuestros niños y maestros”, agregó.