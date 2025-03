Entre los dichos y hechos de Trump

Donald Trump no tiene empacho en desdecirse de sus declaraciones, lo cual no significa que sea impredecible; su gobierno y los intereses oligárquicos que representa tienen claro el propósito de no perder su posición hegemónica global ante los avances de China.

Con ese propósito, Trump se ha dedicado a atacar tanto el orden económico como el orden político internacional, aunque nunca ha adelantado una propuesta alternativa a lo existente.

Su administración parece haber focalizado sus estrategias en los aspectos económicos y políticos internos.

Hacia el exterior, ni las instituciones financieras ni las que ven por el orden político internacional —y menos las abocadas a problemas globales— se salvan de la crítica de Trump.

Durante su primer periodo presidencial, declaró ante el Congreso que el Banco Mundial y el FMI “a menudo son corruptos en sus prácticas de préstamos y no siempre actúan en el mejor interés de Estados Unidos”.

El problema es que, según Trump, las operaciones de esos organismos financieros no están alineadas con los intereses de Estados Unidos.

Tampoco le parece que lo estén las que ven por el orden político internacional. Durante su anterior administración, Trump criticó a la ONU por ser “débil” e “incompetente”, y hasta amenazó con cortar la ayuda estadounidense a países que votaran en sentido contrario al de sus intereses.

Organizaciones multilaterales encargadas de atender problemas globales, como la salud o el cambio climático, simplemente no le interesan; el 20 de enero, el día que tomó posesión de la presidencia por segunda ocasión, Trump decretó el retiro de EU de la OMS.

Las políticas climáticas internacionales surgidas de las Conferencias de las Partes (COP) de Naciones Unidas las ha criticado, argumentando que afectan negativamente la economía estadounidense. No cree o no le importa que los hidrocarburos hayan modificado el clima y relajará toda restricción a su explotación.

Trump podrá ser tan majadero como lo permita su megalomanía, pero aunque sea lo único que tenga claro, hará lo que esté al alcance del poderío de la élite estadounidense para frenar los avances de China y reafirmar la hegemonía global de su país.

El proteccionismo arancelario es su principal herramienta en temas económicos, mientras que la negociación bilateral asimétrica con cada país es su táctica para imponer todas las desventajas que pueda a terceros países.

Por ejemplo, el eje de cambios del orden económico es la reindustrialización de Estados Unidos conforme a reglas propias de estímulos y protección arancelaria, de lo cual espera que la producción científica y su conversión en innovaciones tecnológicas (campos en los que China lleva delantera en rubros clave) también sea más dinámica.

Lo consiga o no, en el intento minimizará las oportunidades del nearshoring como factor en el que se habían puesto grandes expectativas de crecimiento económico de México.

Para evitar un crecimiento mediocre de nuestra economía, no queda más que elevar la formación bruta de capital con ahorro interno.

La oportunidad de hacerlo podría estar en la sustitución de muchas importaciones asiáticas que forman componentes de lo que México exporta a EU y Canadá.

Los dos socios del T-MEC han denunciado que gran parte de lo que México les exporta son insumos o partes que no se producen aquí, como lo exigen cláusulas diversas del tratado, sino en China y otras economías asiáticas.

Arnulfo R. Gómez, experto en comercio internacional, sostiene que tal cosa se ha venido dando desde el gobierno de Ernesto Zedillo debido a la carencia de políticas públicas que le permitieran a la planta industrial desarrollar ventajas competitivas.

Tal omisión de una política industrial —y conductas empresariales reacias al emprendimiento— puede medirse por el valor de contenido nacional de las exportaciones mexicanas; según datos de Arnulfo R. Gómez, ese contenido cayó del 58.8% que era en 2001 a un estimado de 38% a 40% en 2022 y, en el caso de la industria automotriz, “principal rubro de exportación mexicana”, el contenido nacional cayó de 35% en 1993 a sólo 26% en 2019.

Ahí tiene Trump un argumento fuerte en la revisión del T-MEC, y el gobierno de Sheinbaum junto con el empresariado tienen la oportunidad de transformar el modelo de crecimiento económico en uno que forme cadenas de valor endógenas y fortalezca el mercado interno, temas en los que ha insistido la presidenta.