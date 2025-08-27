Atacan a balazos a magistrada de Acapulco y a su hijo; habrían recibido cerca de 20 disparos

La magistrada, quien se desempeña desde hace dos años como juez de ejecución penal, viajaba en un vehículo junto con su hijo. (Foto: Raúl Sendic García Estrada / Cortesía)

Una magistrada del Poder Judicial de Guerrero, identificada como Isis Peralta Salvador, fue atacada a balazos la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Costa Azul de la zona urbana de Acapulco.

¿Qué le pasó a la magistrada de Acapulco?

Minutos antes de las 8:00 de la mañana de este miércoles se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Horacio Nelson, por lo que corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar, donde confirmaron que se trató de un ataque directo.

De acuerdo con los primeros informes, en la agresión se habrían realizado al menos 20 disparos.

La magistrada, quien se desempeña desde hace dos años como juez de ejecución penal, viajaba en un vehículo de la marca Kia, modelo sedán en color gris, el cual quedó con múltiples impactos de bala tras el atentado.

En la unidad también se encontraba su hijo, quien al igual que ella resultó lesionado, aunque las autoridades precisaron que las heridas no ponían en riesgo la vida de ninguno de los dos.

Ambos fueron atendidos en el sitio por elementos de emergencia y posteriormente trasladados para recibir atención médica.

Informes preliminares señalan que tanto la magistrada como su hijo presentaban una fuerte crisis nerviosa al momento de la llegada de los cuerpos de seguridad.

El vehículo de la magistrada de Acapulco quedó en el fraccionamiento con varios impactos de bala. (Foto: Raúl Sendic García Estrada / Cortesía)

¿Por qué atacaron a balazos a la magistrada?

Hasta las 11:00 de la mañana no se había emitido un pronunciamiento oficial sobre la integración de la carpeta de investigación ni sobre posibles líneas de indagación por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, tampoco se reportaban personas detenidas en relación con este ataque.

De manera inmediata, fuerzas de seguridad implementaron un operativo en la zona de Costa Azul, con recorridos por las principales calles y accesos del fraccionamiento, a fin de localizar a los agresores. Hasta ahora los resultados del despliegue no han sido informados.

Fuentes policiales consultadas confirmaron que la magistrada se encuentra fuera de peligro, al igual que su hijo, aunque se reservaron mayores detalles sobre su estado de salud.