Auto vuelca y es arrastrado en canal de Atlacomulco, Morelos: Mueren las 4 personas que iban a bordo

El auto quedó volteado y los vecinos no pudieron salvar vivas a las 4 personas que fallecieron tras la volcadura.

Tres hombres y un mujer murieron ahogados, luego de que el auto en el que viajaban volcara y quedara dentro de un canal de riego en el poblado de Atlacomulco, esto en el municipio de Jiutepec, Morelos.

Vecinos de la zona rescataron el cuerpo de uno de ellos después de ser arrastrada por la corriente; los otros tres quedaron atrapados dentro del vehículo.

Los cuerpos de rescate arribaron al llamado de auxilio; sin embargo, ninguno sobrevivió al paso del canal de riego.

De acuerdo con testigos, el accidente sucedió la mañana de este domingo 21 de diciembre, alrededor de las 07:00 horas, cuando el conductor del vehículo perdió el control, lo que provocó la volcadura. A pesar de la actuación inmediata de los vecinos y de la inmediata solicitud de auxilio a las autoridades, fue imposible rescatar con vida a los ocupantes.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos; los cuerpos fueron extraídos de la unidad móvil para dar paso a los trabajos de los agentes ministeriales.

El automóvil ‘se volteó’ y quedó con las llantas hacia arriba, sumergido en el canal y con sus puertas bloqueadas por los muros de concreto, lo que impidió que pudieran salir o ser rescatados a tiempo para salvar sus vidas.

Una de las llantas quedó sobre el asfalto lo que hace suponer que se desprendió del vehículo en movimiento.

Este apantle, también conocido como “Los Pinos” es un punto de referencia junto a la autopista México-Acapulco, popular entre los bañistas para refrescarse, aunque se advierten riesgos por su corriente.

El agua que corre por el canal tiene una fuerte corriente porque proviene del manantial del Parque Chapultepec ubicado en el conurbado municipio de Cuernavaca.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas por lo que se desconoce si tenían algún vínculo familiar.