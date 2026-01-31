Asesinan a balazos y en su domicilio a tía y prima de Mario Delgado en Colima

Dos mujeres, madre e hija, familiares de Mario Delgado, fueron asesinadas a balazos durante la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la calle Río Salado, en la colonia Placetas Estadio, en Colima.

Versiones preliminares indican que sujetos armados irrumpieron en el domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, para darse a la fuga.

Las víctimas fueron identificadas como Geña Delgado y Sheila Amezcua Delgado, quienes, según versiones preliminares, se dedicaban a la elaboración y venta de comida en el mismo domicilio donde ocurrió el ataque.

El periodista Óscar Adrián López fue quien informó que las mujeres eran tía y prima, respectivamente, del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Miguel Delgado Carrillo.

Esta información fue confirmada por el legislador federal, quien realizó un comentario en una publicación de Facebook.

En su mensaje, el diputado señaló que su familiar había reportado en diversas ocasiones a las autoridades la invasión de personas a su propiedad, sin que se atendieran los llamados.