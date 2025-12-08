Verónica Hernández Giadáns renuncia a la Fiscalía de Veracruz: ¿Por qué dejó su cargo?

Tras la reforma a la ley de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns renunció a su cargo como titular de la dependencia poniendo fin a su periodo al frente de la entidad de manera anticipada.

Aunque la ahora exfiscala tenía el nombramiento hasta el año 2029, luego de tomar protesta en 2020 por un periodo de 9 años, finalmente decidió retirarse de su cargo de manera voluntaria.

En un documento enviado al Congreso del Estado, la exfiscal notificó la renuncia. Las y los legisladores la aprobaron de manera inmediata el mismo día que fue enviada, al ser considerada “de urgente y obvia resolución”.

“Como es público y notorio recientemente el procedimiento reformador de la Constitución del Estado establece nuevas bases para designación y la temporalidad de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, coincido con la reforma además de contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia de la institución, por lo anterior presento ante usted y el honorable Congreso mi renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Veracruz”, señaló en su carta enviada al Congreso.

¿Por qué Verónica Hernández renunció a su cargo como fiscal de Veracruz?

Verónica Hernández Giadáns fue nombrada en 2019 encargada de despacho de la Fiscalía, luego de que el Congreso destituyera al anterior fiscal (y ahora preso) Jorge Winckler Ortiz. Luego de cumplir con la convocatoria, fue nombrada titular el 28 de mayo de 2020.

Durante su trabajo al frente de la Fiscalía de Veracruz, varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pidieron su renuncia en múltiples ocasiones.

Finalmente, la ley de la Fiscalía General del Estado fue reformada por lo que ahora la persona titular demorará 4 años en el cargo y será el Ejecutivo quien podrá quitarla y además tendrá la facultad de proponer a la nueva persona que será ratificada por el Congreso del Estado.

La reforma fue fuertemente criticada por la sociedad civil al considerar que le resta autonomía a la Fiscalía estatal, al ser la gobernadora Rocío Nahle García, quien nombrará a la titular. Dicha reforma fue la razón de la renuncia de la ahora exfiscal.