Más trabajo para SSPC: Veracruz y Guerrero en la mira

En el tema de seguridad pública, es un hecho que el cambio de estrategia realizado por el Gobierno Federal y que ha venido ejecutando Omar García Harfuch ha tenido ya resultados. Desde la detención de líderes criminales del narcotráfico hasta los extorsionadores que hicieron que el incremento de productos básicos como el aguacate o el limón subieran de forma sustancial en varias ocasiones en años anteriores.

Omar García Harfuch (Especial)

La extorsión dejó de ser un problema de seguridad pública para convertirse en un freno estructural al desarrollo económico en los estados y en varios sectores productivos del país.

Una prueba de ello es la reciente detención de César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, líder de los Viagras y principal extorsionador de limoneros, lo que mereció aplausos entre los agricultores, pero desafortunadamente todo indica, hay un nuevo sector en donde están buscando entrar y es, en Veracruz, que gobierna Rocío Nahle.

Y resulta que ahora son los productores de cítricos quienes están en la mira de la delincuencia y parece que poco les duró el festejo de la detención de “El Botox”, en Michoacán, ya que distintos actores del sector han reportado un desplazamiento de estas prácticas delictivas hacia Veracruz, donde se han registrado homicidios y extorsiones contra productores, procesadores y distribuidores de naranja.

El fenómeno ilustra con claridad cómo el crimen organizado si no se erradica se reconfigura territorialmente, trasladando el costo de la violencia a nuevas regiones y cadenas productivas.

De acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2025 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que dirige Julio Berdegué, la naranja destaca por su peso económico, territorial y social. En 2024, la producción nacional de esta fruta alcanzó 4.8 millones de toneladas, 2.7 por ciento por encima del promedio de la última década. Este desempeño permitió que México se consolidara como el tercer productor mundial, con el 6.4 por ciento de la producción global, reflejando la relevancia estratégica del cultivo a nivel internacional.

Veracruz aporta dos de cada tres naranjas que se producen en el país y la citricultura en la entidad se extiende a más de 171 mil hectáreas cosechadas, con una producción superior a 2.5 millones de toneladas y una derrama económica que supera los 8.4 mil millones de pesos anuales, ahí el enfoque de la delincuencia.

Cuando el crimen impone un “impuesto” informal, la inversión se retrae, la competitividad se debilita y el crecimiento se pospone.

En Guerrerro gobernado por Evelyn Salgado, la extorsión a transportistas también sigue vigente y sin freno. Ahí tiene el bloqueo de más de seis horas en la Autopista del Sol, que además de ese delito, se habla de enfrentamientos entre cárteles de la zona: los Ardillos y los Rusos que tienen dominada parte de la entidad, lo que afectó a miles de turistas en el primer puente del año, y en donde urge se siga combatiendo ese crimen.

El problema se agrava en entidades clave para la economía nacional: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, que concentran alrededor de dos terceras partes de las denuncias registradas a nivel nacional y que albergan grandes corredores industriales, centros logísticos y polos de consumo estratégicos.

Para Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México y su equipo, combatir la extorsión no es solo una tarea de seguridad; es una condición indispensable para reactivar la economía y recuperar la confianza empresarial, ojalá lo logren pronto.

De trenes a trenes, de Toluca al Istmo

Dos sexenios después, el proyecto del Tren a Toluca por fin se pone en marcha y con ello el nuevo reto, que no sólo funcione adecuadamente en cuanto a horarios, sino que también se haya tenido el cuidado de todas las medidas de seguridad, certificaciones internacionales que se requieren, ya que hay que decirlo es uno de los trenes que por su cercanía con el Estado de México que gobierna Delfina Gómez puede convertirse para miles de trabajadores en la zona de Santa Fe en un verdadero tren de cercanías como tienen las principales ciudades en el mundo.

Con la última etapa del tren interurbano “El Insurgente”, se contabilizó al final una inversión total de 100 mil millones de pesos, por temas de retrasos y sobrecostos: desde luego todo el proyecto aún no concluye, ya que se prevé se conecte a líneas más cercanas al Metro, trabajo que tiene la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario que lleva Andrés Lajous.

Andrés Lajous (Especial)

A lo que se le suma el trabajo de poner en orden el Tren Interoceánico luego del lamentable accidente, que a la luz de los datos que han ido registrándose, culpar al personal es la salida más sencilla, eso sí ahora pedirán una certificación internacional para que se ponga en marcha una vez, lo cual es duda, ¿ya la tiene el tren Maya?

Por lo pronto, los diversos proyectos y que se están licitando de nuevas rutas para trenes, habrá que ver si ya se toman en cuenta las recomendaciones de los expertos para evitar o disminuir dentro de todo lo que implica esa alternativa de movilidad, los accidentes, que es cierto suceden en todos lados, pero que no sea la causa la mala obra o falta de capacitación.

Febrero, mes de relevos en empresas

El mes que inicia llega con muchas novedades en el mundo financiero. En el caso de HSBC que lleva Jorge Arce, quien fichó nada menos que a Luis Armando Kuri, quien era director de la Afore Banamex, en donde se queda vacante ese cargo, y quien asumirá la dirección de Banca Patrimonial y Premier Internacional (IWPB) en HSBC México efectivo a partir del 20 de febrero.

También en banca, José Iragorri tomó ya la dirección del Banco Sabadell, pero también Gustavo Martínez Baca se integró como subdirector General de Corporate & Investment Banking (CIB).

Juan Francisco Fernández (Especial)

Y en Crediclub, que es una de las Sofipos más conocidas en el mercado, se dio la ratificación de Juan Francisco Fernández Villalón como presidente del Consejo de Administración y será ahora Marcelino Herrera Vegas el nuevo director general, que en muy poco tiempo ha recorrido varias instituciones desde Scotiabank a Walmart, y que ahora estará enfocado en trabajar con los equipos multidisciplinarios de Crediclub, que ha migrado su operación hacia lo digital a través de su aplicación móvil, sin sucursales físicas, lo que será todo un reto.

Alerta propuesta de Brugada

Clara Brugada (Especial)

Ya les contaremos con más detalle, pero la propuesta que anunció enviará próximamente para regular las rentas en la Ciudad de México que gobierna Clara Brugada, ya prendió las señales de alerta y preocupación entre inversionistas, ya que mientras se pide más inversiones en vivienda el poner un límite a los incrementos en los precios de alquiler ante el avance de la gentrificación puede resultar en un gran problema.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.