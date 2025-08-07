Geely EX5: primer modelo sobre arquitectura GEA llega con alto nivel de equipamiento.

El EX5 no solo marca el debut de Geely en la categoría de SUV eléctricos en México; también inaugura su nueva plataforma global GEA, derivada de la arquitectura SEA que da sustento a múltiples modelos del grupo. En China tiene ya una variante híbrida enchufable llamado Galaxy Starship 7, pero aquí aterriza como una propuesta 100% eléctrica que apuesta por la sobriedad, la tecnología y la ejecución.

Geely EX5 (TSP)

El diseño exterior es limpio, moderno y sin pretensiones. Líneas rectas, proporciones equilibradas y algunos detalles interesantes como los rines de 19 pulgadas con diseño tipo hélice o las manijas retráctiles le dan identidad.

Por dentro, el enfoque minimalista domina, con una atmósfera envolvente, acabados bien ejecutados y ensambles sólidos. El EX5 se siente serio, bien armado y con un toque de sofisticación inesperado para un modelo del segmento.

EX5 se distingue por una pantalla central de 15.4“, asistente de voz, audio premium con 16 bocinas, masaje en asientos, visión panorámica de 540° y techo panorámico. También integra asistencias de manejo avanzadas, seis bolsas de aire y una batería Short Blade de 60.22 kWh que promete hasta 470 km de autonomía NEDC.

Geely EX5

Al volante ofrece una entrega de potencia directa, con buen empuje y aceleración inmediata. El motor genera 214 hp y 320 Nm, suficientes para moverlo con agilidad en ciudad o carretera. La dirección es ligera, cómoda y suficientemente precisa, ideal para trayectos cotidianos. La suspensión, bien calibrada, prioriza la comodidad sin sacrificar control, y los frenos —apoyados por regeneración— responden de forma progresiva, sin sobresaltos ni fatiga perceptible. Incluso en frenadas fuertes, mantiene la compostura.

Geely EX5

Con todo esto, Geely busca posicionarse como una marca eléctrica accesible pero bien hecha, y aunque este nuevo modelo no intenta ser disruptivo, lo que propone lo cumple con más solidez de la esperada. EX5 llega al mercado mexicano con una sola versión con un precio de 699,990 MXN, una apuesta bien pensada para quien busca un eléctrico práctico, cómodo y completo.