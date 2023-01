‘Game over’: Consolas pierden terreno frente a smartphones

as mujeres representan el 51 por ciento de los gamers mobile, superando por primera vez a los hombre. (Cuartoscuro)

De los 72 millones de gamers que se estiman hay en México, poco más de 54 millones operan desde sus móviles, es decir que juegan a través de su teléfono celular, convirtiendo al mercado del mobile gaming en uno de los más rentables del país, en los últimos tres años.

“El 75 por ciento de los gamers de México juegan a través de un dispositivo móvil, este mercado representa ya casi un 50 por ciento de los ingresos totales en México, sobre todo porque la generación Z y los millennials juegan cada vez más en sus smartphones”, comentó Alberto Pardo, CEO y fundador de Adsmovil.

Explicó que actualmente el mobile gaming se posiciona como una de las actividades de ocio más importantes y preferidas por los mexicanos, una tendencia que sigue en auge y que se espera crezca entre un 3 y 5 por ciento anual en 2023.

“Es importante entender que los juegos ya no son medios de consumo esporádicos, sino que existen comunidades masivas en línea, constituyendo un consumidor atento e interactivo al que cada vez más marcas quieren llegar”, afirmó Pardo.

Un reciente estudio realizado por Digital Turbine y difundido por Adsmovil, señala que las mujeres representan el 51 por ciento de los gamers mobile, superando por primera vez a los hombres, que representan el 49 por ciento.

Asimismo, la investigación revela que de los 72 millones de gamers que se estima hay en México, cerca de 49 por ciento jugaron o descargaron un videojuego en su dispositivo móvil de manera gratuita en el último mes.

De igual manera, revela que de los 54 millones de gamers mobile, aproximadamente 79 por ciento tienen entre 16 y 44 años.

“Los gamers mexicanos juegan desde cualquier dispositivo, sin embargo, el smartphone es el preferido de todos. Si bien las consolas han sabido defender muy bien su mercado, la realidad es que han perdido terreno, pues sólo 56 por ciento prefiere jugar desde la consola, mientras que, en smartphone, la preferencia es superior al 75 por ciento”, aseguró el CEO de Adsmovil.

Asimismo, el estudio de Adsmovil, firma experta en soluciones de publicidad móvil, entre los juegos preferidos se destacan los que son acción y aventura con 71 por ciento, tirador 66 por ciento, acción y plataforma 58 por ciento, battle royale 50 por ciento y puzzle con 49 por ciento.

Marcas apuestan por el mobile gaming

La industria de videojuegos en el país recibió ingresos de más de 41 mil millones de pesos en 2022, de los que aproximadamente 52 por ciento provinieron del mercado de juegos móviles, 28 por ciento de las consolas y 20 por ciento de la participación de mercado de las computadoras, según estimaciones de la plataforma de juegos online Yandex Games.

“El gran valor que está generando el mobile gaming gracias a la llegada de juegos como Pokemon Unite, Call of Duty, League of Legends, Minecraft, Clash of Clans, Free Fire, Clash Royale, entre otros, ha impulsado el interés de las marcas, quienes ahora buscan anunciarse dentro de los videojuegos para llegar a nuevos mercados”, afirmó Alberto Pardo.

En este sentido, el directivo detalló que las marcas se han interesado en conocer cada vez más la preferencia de contenido asociado al juego y otras actividades que realizan los gamers al momento de jugar.

“Conocer las preferencias e intereses de los jugadores es clave para que los anunciantes puedan captar su interés. En este aspecto, encontramos que el 78 por ciento de los gamers mexicanos manifiesta interés en las películas y el cine, el 77 por ciento en música y el 72 por ciento en tecnología”, afirmó.

En este sentido, marcas que no necesariamente tienen su nicho de mercado en el gaming, como Adidas, KFC, LG, Mapfre, Pull & Bear y muchas otras, han apostado por anunciarse en los videojuegos y han impulsado el interés de los consumidores por sus productos.

Operadores móviles se suman a la tendencia

Recientemente, Movistar México cerró alianzas con Arena The Place to Play, la Liga de Videojuegos Profesional, y con el equipo de eSports Rainbow 7 para el mercado de gaming a través de dispositivos móviles.

En este contexto, Telefónica Movistar diseñó una serie de planes de prepago que permite a sus usuarios tener acceso ilimitado a videojuegos como Free Fire, que hoy es uno de los más demandados por los mexicanos.

“Hemos visto que cada vez más personas se interesan por los videojuegos y por ello contamos con una serie de paquetes que acercarán a los mexicanos al mercado de mobile gaming, que tiene gran potencial de crecimiento para los siguientes años”, afirmó Alfredo Izquierdo, director de Marketing B2C de Telefónica Movistar México.

Aseguró que con la nueva oferta de 5G que ofrece la compañía desde diciembre, el potencial de crecimiento que tiene el mobile gaming es insuperable y permitirá sumar a esta actividad a cada vez más personas.

“La baja latencia que ofrece nuestra red 5G permitirá a los gamers tener una mejor experiencia de juego. Seguramente en el futuro diseñaremos nuevos paquetes de prepago que permitan acceso ilimitado a otros videojuegos”, agregó el directivo.