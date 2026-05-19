Evelyn Salgado llama a servidores públicos de Guerrero a cumplir con su declaración patrimonial

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, hizo un llamado a las y los servidores públicos de la entidad a cumplir con la presentación de su Declaración Patrimonial y de Intereses correspondiente al ejercicio 2025, destacando que este ejercicio representa un compromiso con la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana.

En el marco del inicio del periodo de declaraciones, la mandataria estatal subrayó que este procedimiento no solo constituye una obligación institucional establecida en la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, sino también un acto de congruencia y responsabilidad moral con el pueblo guerrerense.

“Hablar de transparencia no solo es hablar de normas administrativas, también es hablar de la confianza que la ciudadanía ha depositado en sus servidores públicos”, expresó Evelyn Salgado.

La gobernadora informó que, desde el inicio del proceso el pasado 1 de mayo, más de 18 mil 700 personas servidoras públicas ya han realizado su declaración, de un universo total de 100 mil 548 trabajadores de los tres poderes, ayuntamientos y órganos autónomos obligados a cumplir con este requisito.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Francisco González Sánchez, reiteró que la declaración patrimonial es obligatoria y recordó que existen sanciones administrativas para quienes incumplan con esta responsabilidad.

Detalló que, para facilitar el trámite, el gobierno estatal implementó módulos de atención, asesorías personalizadas, capacitaciones y oficinas itinerantes “Declara-Móviles” que recorrerán distintas regiones del estado.

El trámite se realiza exclusivamente de manera digital a través del portal oficial de declaranet.guerrero.gob.mx⁠�, disponible las 24 horas del día, teniendo como fecha límite el próximo 31 de mayo.

Bajo el lema “¡Guerrero Declara!”, el gobierno estatal impulsa una campaña de participación y rendición de cuentas con el objetivo de fortalecer la ética y la transparencia en el servicio público.

Al evento asistieron autoridades de los distintos poderes e instituciones del estado, entre ellos el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda; y la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda.