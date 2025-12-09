Hermana de Corina Machado espera la llegada de la activista a Noruega: ‘Hace un año que no la veo’

Se espera que María Corina Machado llegue este martes a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz. (Foto: EFE)

La familia de María Corina Machado vive horas de expectativa en Oslo, Noruega, donde la líder opositora venezolana podría llegar “de un momento a otro” para recibir mañana el Premio Nobel de la Paz.

Su hermana, Clara Machado, confirmó en entrevista radiofónica que la familia se encuentra reunida en Noruega a la espera del reencuentro, luego de más de un año sin verla.

“Desde mayo de 2024 no tenemos contacto físico con ella”, señaló.

Se trata del primer encuentro que tiene la activista con su familia desde que Machado intensificó su participación en la oposición venezolana, un proceso que —según su familia— ha implicado “peligros y sacrificios considerables”.

La hermana de la opositora asegura que el deseo de la familia y de la propia María Corina es que pueda llegar a Oslo, aunque subrayó que la activista tomará la decisión que considere “mejor para Venezuela”.

Expectativa en Oslo por la llegada de María Corina Machado

Clara Machado explicó que la familia se mantiene “a la expectativa”, pero con la fe puesta en que el reencuentro sucederá pronto.

“Si algo nos han enseñado estos más de 20 años que tenemos enfrentando esto y apoyándole a ella como familia, es que bueno, tenemos que estar preparados para cualquier escenario, pero frente a todo lo que nos mantiene es la fe y la esperanza de que ella va a llegar y va a estar acá”, señaló.

Sobre la hora de llegada de María Corina Machado se desconoce, sin embargo, la familia se mantiene a la expectativa.

“Estamos ansiando ese momento… de un momento a otro ella debería llegar”, expresó.

Recordó que la familia ha estado marcada por la dispersión durante años —como ocurre con millones de venezolanos—, pero que esta ocasión es particularmente emotiva.

“Reencontrarnos con ella, con todo el peligro que ha corrido, es algo para lo cual no tengo palabras”, afirmó.

La familia viajó a Noruega para acompañar a la líder opositora y participar en la entrega del Premio Nobel de la Paz.

El mensaje que le dará al reencontrarse

Cuando se le preguntó qué le diría a su hermana en el reencuentro, Clara respondió que lo primero será agradecerle. “Como venezolana, lo que ella ha sacrificado y la firmeza con la que ha luchado por el país nos llena de gratitud.”

Añadió que tal vez no habrá muchas palabras, “solo un gran y profundo abrazo”.

Entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado

En otra entrevista, Clara Machado indicó que el deseo de su hermana es “estar aquí con nosotros” y por eso la están esperando “con fe de que va a llegar muy pronto”.

“Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.

María Corina Machado tenía previsto dar una rueda de prensa este martes en el Instituto Nobel de Oslo a la 1:00 de la tarde (hora local), la víspera de recibir el premio de la Paz, pero su comparecencia ha sido aplazada.

Así lo informó esa institución, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que comunicará la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en una conversación telefónica que viajará a la capital noruega, pero hasta el momento su paradero es desconocido.

En Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

“Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio”, agregó su hermana.

Con información de EFE