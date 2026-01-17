Detienen a ‘El Ray’, líder de los ‘Crazy Group’ en Ecatepec, grupo vinculado a La Chokiza

El traslado de Jonathan 'N', líder del grupo criminal 'Crazy Group'. se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad. (Fotos: Secretaría de Marina)

Ecatepec, EDOMEX. Jonathan ‘N’, alias ‘El Ray’, líder del grupo criminal ‘Crazy Group’, fue detenido por elementos de la Marina y de la Policía Metropolitana de Ecatepec.

El aseguramiento de quien era considerado objetivo prioritario por su participación en homicidios, extorsiones y despojo, principalmente realizados en Ecatepec y la zona oriente del Estado de México, fue asegurado en la colonia Jardines de Casa Nueva de esta localidad.

Tras la detención de Alejandro ‘N’, alias ‘Choko’, líder del grupo delictivo ‘La Chokiza’, ocurrida en septiembre de 2025, varios de los agremiados se sumaron a las filas delincuenciales de ‘Crazy Group’.

El aseguramiento de este sujeto, informaron autoridades locales, se logró por trabajos de inteligencia de ambas corporaciones, y tras revisar la Plataforma México, confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio desde el 25 de octubre de 2023.

El entramado detrás de ‘Los Mayas’ en Ecatepec

Jonathan ‘N’ es señalado como líder de la organización delictiva 'Los Mayas’, luego de la captura de Juan Manuel ‘N’, exlíder del grupo delictivo y su cuñado, detenido en noviembre por autoridades federales, estatales y municipales.

Tanto ‘Crazy Group’ como ‘Los Mayas’ se encuentran agremiados a USON, de la cual es líder Guillermo Fragoso Báez, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El detenido fue presentado a las instalaciones del Centro de Justicia de Ecatepec Las Palmas, para su certificación médica, y posterior trasladado al Centro Preventivo de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez”, mejor conocido como Chiconautla.

Debido a su peligrosidad, el operativo de seguridad para su traslado al reclusorio, que se ubica en Ecatepec, es implementado por la Policía Metropolitana y Marina, en coordinación con agentes de la Policía De Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).