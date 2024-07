Las polémicas de Carlos Salcedo: De peleas y separación familiar a pruebas de paternidad

Carlos Salcedo es el futbolista mexicano más polémico del momento después de ser acusado por su mamá por presuntamente ser el autor intelectual del asesinato de su hermana Paola, pero esta no es la única polémica que el jugador del Cruz Azul protagonizó.

Desde problemas familiares hasta pruebas de paternidad fueron de los principales conflictos en los que estuvo inmerso el defensa central que lo llevaron a distanciarse de su mamá, principalmente.

Carlos Salcedo es jugador del Cruz Azul actualmente. (Foto: Mexsport)

¿Carlos Salcedo tuvo problemas con su hermana Paola?

Paola Salcedo, hermana de Carlos, fue asesinada el pasado 29 de junio a consecuencia de un robo donde el asaltante disparó contra ella al resistirse al despojo de sus pertenencias, de acuerdo con declaraciones de la Fiscalía del Estado de México.

Pero en el pasado la también conductora de programas de entretenimiento declaró tener problemas con el futbolista a consecuencia de decisiones financieras que el jugador tomó en el pasado.

“Le aconsejaron que por problemas legales le podían quitar sus cosas, entonces su casa la puso a mi nombre y dos carros a nombre de mi mamá (...) me pide que le regrese la propiedad, mis papás me pidieron que no, especialmente porque se casaron por bienes mancomunados (...) Andrea al ver que no le dimos las escrituras, nos difaman”, declaró Paola en una entrevista a Ventaneando en el 2018.

Paola Salcedo tenía diferencias con Carlos Salcedo. (Foto: Instagram @Instagram @paosh07 @csalcedojr) (Instagram @paosh07 @csalcedojr)

Familia de Carlos Salcedo se pelea a golpes en un juzgado

Otro de los episodios protagonizados por el aún jugador de Cruz Azul y su familia fue en 2018 cuando, al salir de un juzgado, su hermana Paola peleó a golpes con su tía Gabriela.

El motivo, según la exdirectora de la fundación de Carlos Salcedo, fue porque buscaban acusar a su primo por presuntamente estar involucrado amorosamente con Andrea Navarro, esposa del exfutbolista de Chivas.

El jugador mexicano Carlos Salcedo llegó a Cruz Azul a mediados del año pasado para el torneo Apertura 2023. (Foto: Mexsport).

Escándalo en el Mundial de Rusia 2018

Carlos Salcedo era parte del grupo de seleccionados separados del equipo ‘tricolor’ en Rusia 2018 después de la filtración de fotos donde aparecían diferentes jugadores (Héctor Herrera, Marco Fabián, Jesús Gallardo) con chicas que en su momento diferentes medios (como TV Notas) aseguraron que eran damas de compañía.

Cabe destacar que en ese año ‘el titán’ ya estaba casado con la influencer Andra Navarro, con quien contrajo matrimonio en 2016 en Guadalajara,

¿Por qué Carlos Salcedo no va a la Selección Mexicana?

Si bien no existe un comunicado oficial al respecto del regreso del defensa central, la Selección Mexicana, se especula (incluso el futbolista dio declaraciones al respecto), el origen del conflicto en 2021.

“Para mí, sí (actuó de mala fe) y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él y me comentó que en su momento yo era mejor que los que estaba llamando”, dijo tras una entrevista con TUDN en 2023, al respecto del altercado que tuvo con el auxiliar Jorge Theiler, en la Copa Oro 2021.

Carlos Salcedo está casado con Andrea Navarro. (Foto: Instagram @andreanavarro2)

Problemas de paternidad

En 2018, el central se enfrentó a un problema legal relacionado con una prueba de paternidad solicitada por la mamá de su hija Ivanka. Después de confirmarse su relación parental con la niña, se acordaron diferentes acuerdos para la manutención.

Sin embargo, en ese año, Paola Salcedo aseguró el desencadenamiento de conflictos con su hermano porque tanto ella como su mamá le pidieron que se hiciera responsable de sus acciones.

“Le pedimos que se hiciera responsable de mi sobrina, ella nos tomó coraje, él era muy unido a nosotros, pero sus celos y sus mentiras metieron insidia para que el futbolista se separara de su familia”, declaró Paola a Ventaneando en la misma entrevista citada anteriormente.

Andrea Navarro y Carlos Salcedo fueron acusdos por su mamá por supuestamente estar involucrados en la muerte de su hermama Paola. (Foto: Instagram @andreanavarro2/MexSport)

Acusó a sus papás por fraude

En 2015, el integrante de ‘La Máquina’ acusó a sus papás por supuestos malos manejos de recursos de su pertenencia y amenazas. Un año después, la familia compartió un comunicado, rescatado por ESPN, donde decían lo siguiente.

“Somos una familia normal y los problemas siempre se resolvieron en casa (…) Lamentamos su comportamiento en los últimos meses, creemos que su actual entorno no lo está ayudando como figura pública”.

¿Carlos Salcedo tiene problemas con su esposa?

El exfutbolista del Frankfurt tiene alrededor de 8 años de casado con Andrea, no obstante, en 2020 se separaron brevemente y aunque se especularon diversos motivos de su distanciamiento (entre ellos su hija Ivanka), el principal de ellos fue una supuesta infidelidad del jugador, pero no se comprobó.