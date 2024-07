Tras muerte de su hermana Paola, ¿Carlos Salcedo dejará Cruz Azul? Esto sabemos

Paola, la hermana de Carlos Salcedo, murió en lo que aparentemente fue un asalto, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Y a unas horas de darse a conocer este hecho, el futbolista podría dejar Cruz Azul, equipo al que llegó el año pasado.

Dicha salida la estaría negociando con ‘la Máquina’ a la brevedad posible, aunque hasta el momento se desconocen los motivos detrás de esta decisión.

Actualmente, Salcedo estaría viendo con el equipo los últimos detalles legales para que no existan pérdidas considerables, pues el futbolista firmó en septiembre de 2023 un contrato por tres años.

Carlos Salcedo buscaría salir del Cruz Azul lo más pronto posible. (Foto: Mexsport)

¿Qué se sabe de la salida de Carlos Salcedo del Cruz Azul?

El mundialista con la Selección Mexicana en Rusia 2018 está negociando su salida del Cruz ya que buscaría oportunidades de crecimiento profesional en otro país.

“Él está negociando su salida urgente. Se le está tratando de ayudar, pero también que el club no pierda o pierda lo menos posible, pero ya se va seguro”, dijo una fuente cercana al futbolista consultada por ESPN.

Para recuperar algo de la inversión que hizo en septiembre pasado Cruz Azul, la cual fue de aproximadamente 3.72 millones de euros de acuerdo con TransferMrkt, el equipo de La Noria estaría buscando un equipo al cual lo puedan transferir.

"El Titán" negociaría con el Cruz Azul para evitar que ambas partes tengan pérdidas. (Foto: Mexsport)

Carlos Salcedo, inestable en el Cruz Azul: ¿Cuántas veces ha buscado su salida?

Desde la llegada de Carlos Salcedo al Cruz Azul se ha especulado que el nacido en Jalisco quiere salir, siempre, ‘por motivos personales’ de los que nunca comparten detalles.

Antes de que iniciara el Clausura 2024, se habló de que el futbolista quería salir de ‘la Máquina’ e incluso dejó de asistir a los entrenamientos en La Noria. Sin embargo, se reintegró al equipo dirigido por Martín Anselmi y jugó toda la temporada, misma en la que llegaron a la final contra América.

Cuando llegó a Cruz Azul, dio una entrevista a ESPN en la que refirió sobre sus planea a futuro dentro del futbol, asegurando que su carrera profesional podría terminar con los cementeros, pues en ese entonces deseaba retirarse joven.

“Yo estoy en la idea de que me quiero retirar joven, digamos terminar mi contrato aquí a los 32 años y retirarme. Pero yo estoy en esta silla de que no sé todavía si quiero estar dentro del futbol o me quiero dedicar a mis negocios, o sea, estoy como que todavía no sé”, aseguró en junio de 2023.

Carlos Salcedo pensaba retirarse joven del futbol, tras finalizar su contrato con el Cruz Azul. (Foto: Mexsport)

¿Asesinato de Paola Salcedo, motivo de que Carlos Salcedo quiera salir del Cruz Azul?

Este lunes se informó que Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo, murió gracias a un presunto asalto, pues los delincuentes le habrían disparado al menos en dos ocasiones, de acuerdo con información de Ciro Gómez Leyva.

Tras darse a conocer la muerte de su hermana, el zaguero no hizo ningún pronunciamiento oficial, solo citó una publicación del Cruz Azul en la que lamentan la muerte de Paola, y escribió: “Gracias a tod@s”, sin mayores detalles.

Se sabe que el futbolista no mantenía buena relación con su familia. En 2018, hizo una publicación en la que acusó a sus papás y a la misma Paola de malos manejos con su carrera, abuso de confianza y difamación. Al momento del asesinato de la conductora, se desconoce si ya había retomado contacto con Carlos.