Pendiente de La Máquina

Xóchitl Gálvez se dice más preocupada por el Cruz Azul que por el debate de este domingo. Al ser cuestionada sobre este día, que será importante para ella, toda vez que también será oradora por la mañana en la manifestación en el Zócalo, respondió que “lo que más nervio me da en el domingo es el juego Cruz Azul-Monterrey; yo espero que la ida salga holgada. Si perdemos en la ida, ya la cosa se va a poner complicada”. Diría el clásico de los estadios: “No te confíes”. Y de ‘cruzazuleada’ mejor ni hablar.

La postura de Dante

Ante los llamados de Luis Donaldo Colosio Riojas, en el sentido de unir fuerzas para sacar a Morena del poder –lo que implicaría una declinación del que va en tercer lugar–, Dante Delgado, el dueño de la franquicia de MC, sigue presumiendo las candidaturas naranjas en sus redes sociales. El veracruzano incluso ha hecho especial énfasis en Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial, y en Mariana Rodríguez, candidata a la alcaldía de Monterrey. No hay sorpresa, después de todo, el dirigente era explícito en su rechazo a la alianza opositora desde un inicio. Colosio Riojas se puede dar por enterado de dónde acabó su llamado.

La disidencia magisterial toma distancia ante comicios

La CNTE no tomará partido por Claudia Sheinbaum ni Xóchitl Gálvez. La Sección 22 de Oaxaca, la más numerosa y combativa, advirtió que “no tendremos representación política en la próxima elección”, mientras que la 9, de la Ciudad de México, resaltó que la coordinadora, si bien no es apolítica, mantendrá su carácter independiente de cara al proceso electoral. Veremos.

Senador ‘cachirul’

Quien estuvo muy activo ayer en la sesión de la Comisión Permanente fue el senador panista Víctor Fuentes. El neoleonés, aunque no subió a tribuna, se la pasó interrumpiendo a sus compañeros, hasta que solicitó hacer una pregunta al petista Gerardo Fernández Noroña, quien aceptó el cuestionamiento. No obstante, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, reveló: “Le pido al senador que guarde el respeto y la prudencia, lo he escuchado interrumpir a los oradores durante toda la asamblea y no es usted integrante de la Comisión Permanente; debe tener respeto, senador, eso no se hace”. Noroña, en consecuencia, le propinó el adjetivo de “cachirul”.

La Corte mete presión

Ante la indiferencia y la omisión de los legisladores federales, la Suprema Corte metió presión y le exigió al Congreso aprobar ya la Ley de Aguas, aunque no haya la misma en muchas partes del país. Y fue el líder priista en San Lázaro, Rubén Moreira, quien ayer admitió que los ministros tienen razón y que los diputados y los senadores deben ya dejar de estar “pateando este bote hacia el futuro”. “Estamos en una falta grave y la Corte nos está señalando; ojalá ya las dos comisiones de agua en las cámaras presenten dictámenes a las futuras mesas directivas para que se vote”, pidió. Llevan ya tres legislaturas sin atenderlo y en el Legislativo a nadie le corre prisa.

El orden de los moderadores

El INE sorteó el orden de participación de los moderadores del tercer debate presidencial. En tercer lugar quedó Elena Arcila, a quien conocen mucho... quizás en Yucatán. Los consejeros electorales quisieron representar en la moderación las diferentes zonas del país para el último ejercicio, por ello también seleccionaron a Luisa Cantú, según en representación del norte, cuando la comunicadora ha hecho carrera en la Ciudad de México y, últimamente, en los propagandísticos medios públicos de la ‘4T’.