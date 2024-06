¿Qué pasó con María Renee Núñez, primera ganadora de ‘La Isla’? Murió a los 34 años

El 12 de junio se reportó la muerte de María Renee Núñez, quien se convirtió en la primera ganadora de La Isla, uno de los reality shows más populares en México desde aquella primera temporada. Tenía 34 años.

Una de las primeras personas en reportar su fallecimiento fue Tania Rincón, conductora del programa Hoy que además era gran amiga de la joven desde hace varios años.

“Ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón”, escribió la conductora.

Publicación de Tania Rincón en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

‘La Isla’ se despide de María Renee Núñez

Además de algunas amistades que hizo en la industria del espectáculo, el reality de La Isla, que hasta ahora sigue vigente, envió un mensaje para despedir a quien fue la primera ganadora del programa de TV Azteca en el que los participantes ponen a prueba sus habilidades atléticas y deportivas.

“María Renee Núñez... primera ganadora de La Isla (1990-2024) Quedarás en memoria de todos...”, escribió brevemente en sus redes sociales.

María Renee Núñez, primera ganadora de 𝑳𝒂 𝑰𝒔𝒍𝒂.

(1990 - 2024) Quedará en memoria de todos… 🙏🏽🏝️🔥 pic.twitter.com/I4BvQqnOrw — La Isla (@IslaReality) June 12, 2024

¿De qué murió María Renee Núñez?

Hasta el momento, se desconocen las causas detrás del deceso de María Renee Núñez, pues ni su familia o personas cercanas a la influencer han comentado algo al respecto.

Tampoco se conoce si, al momento de su muerte, la salud de Núñez estuviese afectada por alguna enfermedad o condición que la deteriorara. Probablemente, en las próximas horas se dé a conocer esta información.

¿Quién fue María Renee Núñez?

María Renee Núñez fue una influencer que alcanzó popularidad gracias a su participación en el reality show La Isla, formando parte del equipo de ‘Desconocidos’.

Sus habilidades y la pasión que tenía por distintos deportes, como ciclismo, voleibol y softbol, la llevaron a participar y demostrar que tenía lo necesario no solo para ganarse la simpatía de la audiencia, también para hacerse acreedora del primer lugar en la temporada debut del programa, llevándose un premio de alrededor de dos millones de pesos.

María Renee Núñez ganó la primera edición de 'La Isla'. (Foto: Instagram @reneenunezpe)

Se sabe, de acuerdo con varios reportes, que era originaria de Hermosillo, Sonora, estudió la licenciatura en Diseño Gráfico y, después de ganar La Isla en 2012, inició una trayectoria en televisión gracias a la cual se hizo amiga de diversas personalidades, como Tania Rincón.

En su perfil de Instagram compartía contenido relacionado con estilo de vida, así como su gusto por la comida y los viajes. Entre las instantáneas que tiene, también hay varias compartiendo con su pareja, Diego Reynal.