Tania Rincón habla de su ruptura con Daniel Pérez: ‘Nos casamos para toda la vida’

Tania Rincón y Daniel Pérez anunciaron su separación luego de una historia de amor de 16 años, por lo que la conductora habló de la difícil decisión que tomaron en enero pasado y el camino para hacerlo público, que incluso requirió de terapia.

“Hay un proceso primero que empieza con enojo, que pasa por la frustración, pasa por la tristeza, muchas horas de terapia y muchas pláticas”, dijo llorando en el programa Hoy ante el apoyo y abrazos de sus compañeros, como Andrea Legarreta, quien recientemente también reveló su ruptura con Erik Rubin.

Tania Rincón ya no vive con Daniel Pérez

La expareja –que se casó en 2011– tiene dos hijos en común, por quienes han mantenido la amistad, cordialidad, el cariño y respeto mutuo.

“No nos casamos pensando que esto iba a acabar algún día, nos casamos para toda la vida y definitivamente él y yo vamos a seguir teniendo ese vínculo de por vida porque compartimos dos hijos maravillosos, pero independientemente de eso son 16 años que estoy más que agradecida con Dani”, afirmó.

Asimismo, se dijo tranquila y agradeció las muestras de afecto ante el complicado momento que vive en su vida privada. “Sé que no nos equivocamos tú al elegirme y yo al elegirte a ti. Dicen que si quieres conocer a alguien divórciate de él. Yo estoy conociendo más a Dani y agradezco profundamente a la vida que me lo haya puesto en el camino”, añadió.

“Siempre le voy a tener un profundo amor”, dijo Rincón sobre Pérez, quien ya no vive bajo el mismo techo. “Dani dejó la casa el domingo, fuimos a conocer todos en familia su nueva casa porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien, eso es un hecho”.

Tania pidió empatía, aunque sabe que no es la única mujer que pasa por una separación que “no porque sea amistosa, no quiere decir que no sea dolorosa”.