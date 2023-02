Gerard Piqué enfrentaría la demanda de un paparazzi: Esta es la razón

Los problemas parecen no terminar para Gerard Piqué luego de que el paparazzi Jordi Martin –que destapó sus infidelidades a Shakira y su romance con Clara Chía– asegurara que ya se asesoró legalmente para demandar al exdefensa del Barcelona por los delitos de injurias y calumnias.

De acuerdo con la versión de Martin ha recibido en más de una ocasión ataques de la expareja de la colombiana. En redes sociales aseguró que el deportista seguía todos sus contenidos: “Mi mejor amigo me mira todas las historias”, reveló.

La posible demanda hacia Gerard Piqué

El verdadero motivo sería que el exfutbolista se refirió al pasado del comunicador con su adicción a la cocaína, algo que incluso habría hecho enfrente de uno de sus hijos en medio de un partido de béisbol, cuando supuestamente le gritó desde las gradas “drogadicto” o “cocainómano”.

“Él habla en presente y es un tema que es pasado. Yo, hace cuatro años que no consumo cocaína. No lo voy a atacar, es una decepción lo que hizo y que decida un juez”, le dijo al programa Intrusos.

Martin contó que Piqué se excedió en el tema tan complicado en su vida tras la muerte de su padre. “Es una enfermedad al final, la línea es muy fina, cuando no te das cuenta estás metido en un charco importante. Salí con ayuda de especialistas, de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza porque mi madre sufrió mucho. Que Piqué se lo tome de mofa y me ataque con eso demuestra cómo es Gerard”, argumentó.

El también fotógrafo tiene claro que los comentarios son para hacerle daño, por lo que expresó que su error fue hablar en presente. “Es un daño reputacional gravísimo y él no midió las consecuencias”.

“Mis abogados me han pedido un examen de tóxicos que me lo voy hacer esta semana donde se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez. Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias”, añadió.