Gerard Piqué: La historia de su polémica foto con Zlatan Ibrahimovic; ‘Soy una persona táctil’

La más reciente canción de Shakira suma más de 150 millones de reproducciones en Youtube, la comparación de la actual pareja de Gerard Piqué con un reloj Casio y un Twingo viralizó estas marcas y la foto del exfutbolista con Clara Chía se convirtió también en tendencia en redes sociales.

La separación de Shakira y Piqué, así como la imagen del español con su nueva pareja han hecho recordar en redes sociales otra polémica, íntima y comprometedora fotografía del exdefensa del Barcelona con su compañero Zlatan Ibrahimovic hace unos años.

En 2010, cuando Piqué e Ibrahimovic coincidieron en la plantilla del Barsa fueron fotografiados en el estacionamiento del club blaugrana tomados de la mano y con sus cuerpos muy cercanos. Aquella imagen les ocasionó rumores en los medios.

hemos olvidado ya esta foto de piqué e ibrahimovic? pic.twitter.com/ourv71DQKg — almu (@cassixpeia7) January 29, 2021

La verdad sobre la foto de Piqué e Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, quien actualmente está casado con la modelo y economista Helena Seger y tiene dos hijos, fue el primero en responder sobre su polémica foto con Gerard Piqué, pero no lo hizo de buena manera.

El delantero sueco fue cuestionado sobre su foto con el defensa español, por una reportera del programa español Sálvame de Telecinco al salir en su auto, y en otras palabras, respondió que no era homosexual y la invitó a su casa para demostrárselo.

Cinco años después, Piqué también contestó respecto a la imagen a la revista Four Four Two y aseguró que ‘Ibra’ lo estaba felicitando por el lanzamiento de su autobiografía.

“Acababa de publicar mi autobiografía y Zlatan se acercó para decir ‘bien hecho’. Soy una persona táctil y el fotógrafo tomó el momento. Él estaba dentro del campo de entrenamiento, por lo que no pudo ser alguien de una revista de espectáculos”, explicó el campeón mundial.

El defensa dijo además que la foto fue para desestabilizar al Barcelona al final de la temporada en la que peleaban de forma reñida con Real Madrid por el campeonato.

“No me podía creer en lo que se convirtió todo eso. Pero tampoco puedo decir que esa reacción me sorprendió, estábamos por delante del Real Madrid, a pocos partidos del final de la Liga, por lo que la prensa podía saltar a la mínima para desestabilizarnos”, aseguró.

Ibrahimovic fue jugador del Barcelona solo dos temporadas, pero una de ellas a préstamo con el AC Milan, que lo fichó de forma definitiva en 2011. Piqué se retiró del futbol a finales del 2022.