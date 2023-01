Wesley Sneijder critica a Edson Álvarez y Jorge Sánchez por su desempeño con Ajax; ‘No sirve’

Los futbolistas mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez, del Ajax de Ámsterdam, fueron fuertemente criticados por la figura del futbol neerlandés Wesley Sneijder tras el empate 1-1 de su equipo ante el Feyenoord en la liga de Países Bajos.

A Sneijder se le preguntó su opinón sobre el clásico neerlandés de la Erdivisie, en el programa local Veronica Offside, y explotó contra todo el equipo por su desempeño en lo que va de la temporada, pero en especial contra los exjugadores del Club América.

“Sánchez y Calvin Bassey son realmente los dos peores defensores del top 8 de la Eredivisie. Y luego el centro del campo todavía tiene que recibir el balón. Simplemente no querían la pelota. ¿Por qué? Porque están fuera de forma. Y luego un partido tan cargado. Todo salió mal”, comentó.

El exjugador del Real Madrid, que primero jugó con Ajax de 1999 a 2007 y ganó un par de ligas y de copas con el club, dijo que Álvarez estuvo poco participativo y productivo en el partido ya que no dio pases ofensivos.

“Edson Álvarez juega todos los balones hacia atrás o hacia los lados, no sirve para nada. En realidad, algo que esperábamos. No he visto una actuación decente. Luego recibía la pelota, pero estaba dando una especie de lección de salsa. Todos los movimientos ocupados antes de que comenzara a jugar”, mencionó.

El tres veces mundialista y autor de uno de los goles con los que Países Bajos eliminó a México en octavos de final del Mundial del 2014 opinó que Ajax debió aprovechar la millonaria oferta del Chelsea por el ‘Machín’.

“Deberían haberlo llevado a Londres rápidamente. Podrían haber fichado a dos buenos jugadores por esa cantidad de dinero”, comentó Sneijder a ‘Voetbal International’.

Jorge Sánchez ha disputado 16 juegos en su primera temporada, mientras que su compatriota Edson Álvarez, quien juega con Ajax desde 2019, ha disputado 22 esta campaña.

El vigente campeón Ajax actualmente está en la posición 5 de la Eredivisie, a seis puntos del líder AZ Alkmaar.