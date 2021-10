Edson Álvarez: Esta es la oferta de Salma Hayek que rechazó para jugar en Francia

Le dijo que no. (FB: SalmaHayek / Twitter: EdsonAlvarez19)

Recientemente se dio a conocer la renovación de Edson Álvarez con el equipo de Ajax de Ámsterdam hasta el 2025, firma que puso el mexicano con gran alegría al obtener un importante boleto dentro del conjunto neerlandés, pero antes de que esto sucediera, como de película, tuvo una llamada que estuvo a punto de endulzarle el oido.

Y es que el propio Machín reveló en una entrevista hecha por el medio de comunicación De Telegraaf el momento en que recibió una llamada telefónica, misma que fue para hacerle una propuesta de fichar con el cuadro de Rennes de la Ligue 1 de Francia, donde aseguró que la mujer era nada más y nada menos que la talentosa actriz mexicana, Salma Hayek.

Un momento que quedará marcado para siempre en mi corazón.❤️ Gracias a toda la gente, a mis compañeros y a la directiva por hacerme sentir como en casa.❌❌❌ 2025.🦁 #MásMachin pic.twitter.com/rgqA8kzyDl — Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) October 27, 2021

“Sí, es cierto. Me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que fuera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué”, declaró el futbolista.

A pesar de que la suma no era nada despreciable por una temporada (17 millones de euros), el objetivo de Álvarez siempre ha sido amarrar la titularidad con el conjunto de Ámsterdam y pelear por puestos dentro de las instancias europeas.

“Quiero jugar en la UEFA Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar”, fue la respuesta que le hizo el ex elemento de América a la actriz y productora de diversas películas dentro de Hollywood.

Pero, ¿qué tiene que ver Salma Hayek con el futbol?

La guapa veracruzana que ha tenido la oportunidad de hacer trabajos en la pantalla grande como Frida, Duro de cuidar, Son como niños, El Pistolero, Bandidas y ahora su más reciente proyecto, Eternals, es esposa del propietario del conjunto galo, François-Henri Pinault.