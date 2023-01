Zlatan Ibrahimovic critica comportamiento de los argentinos en Qatar; ‘No volverán a ganar’

El siempre polémico Zlatan Ibrahimovic se unió a las críticas hacia la Selección Argentina por el mal comportamiento de varios de sus jugadores durante la Copa Mundial de Qatar, pero el sueco exceptuó a su excompañero Lionel Messi.

Los seleccionados argentinos, sobre todo el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, fueron criticados por burlarse de sus colegas neerlandeses en los cuartos de final y de los franceses en la final y en los festejos del campeonato, principalmente de la figura Kylian Mbappé.

Ibrahimovic, delantero sueco del Milan, reprobó esas acciones de los albicelestes y aseguró que fueron malos ganadores y solo su excompañero en el Barcelona, Lionel Messi, será recordado.

“Se portaron mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así”, expresó para el programa de radio France Inter. “Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar”.

El exjugador del Ajax, Barcelona, Juventus, Inter, PSG, Manchester United y Galaxy lamentó que Kylian Mbappé no haya sido bicampeón del mundo a pesar de marcar un triplete en la final de Qatar 2022, pero le augura más éxitos en su carrera.

“Lo siento por él, porque marcar tres goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé”, expresó el sueco.

Ibrahimovic, de 41 años de edad, todavía se recupera de una cirugía en la rodilla a la que se sometió en mayo del 2022. El delantero sueco apenas ha empezado a entrenar con balón en los pies en el Centro Deportivo Milanello de Italia. Tiene contrato con el Milan hasta el final de la actual temporada.