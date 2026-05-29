‘México 86’ en cines: ¿En dónde proyecta la película de Diego Luna que ‘molestó’ a Hugo Sánchez?

La película presenta la historia de Martín de la Torre, un operador vinculado al entorno del futbol y la política que impulsa la organización del Mundial de 1986 en México. [Fotografía. Netflix, Shutterstock]

Prepara las palomitas para conocer cómo el país tuvo la suerte de ver a Diego Armando Maradona levantar la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. La película México 86, antes de ‘saltar a la cancha’ en plataformas de streaming, se exhibe en salas de cine de la CDMX y el área metropolitana.

La cinta tiene funciones entre el 30 de mayo y el 3 de junio en complejos culturales e independientes de la capital del país.

La película México 86, que también ‘sacó los pelos de punta’ a Hugo Sánchez, cuenta con la participación de Diego Luna, actor que protagonizó Rudo y Cursi, junto a Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Memo Villegas, Álvaro Guerrero y Juan Pablo Fernández. La cinta es dirigida por Gabriel Ripstein.

¿De qué trata la película de México 86, protagonizada por Diego Luna?

La película presenta la historia de Martín de la Torre, un operador vinculado al entorno del futbol y la política que impulsa la organización del Mundial de 1986 en México, aquel donde fue abucheado el presidente Miguel de la Madrid.

La trama muestra el proceso detrás de una candidatura que enfrenta obstáculos internos y externos, en un contexto marcado por tensiones económicas, decisiones gubernamentales y presión internacional.

El personaje protagonista, interpretado por Diego Luna, recurre a negociaciones, acuerdos y estrategias poco convencionales para convencer a distintos actores de que el país puede albergar el torneo, incluso cuando el panorama no resulta favorable.

En ese recorrido, la historia expone la influencia de empresarios, dirigentes deportivos y autoridades, lo que permite entender cómo el futbol se cruza con intereses políticos y mediáticos.

La narrativa también aborda el momento en que México logra quedarse con la sede tras la renuncia de Colombia, hecho que sirve como punto de partida para mostrar los acuerdos que se llevaron a cabo fuera de la cancha.

Además, el filme incorpora referencias al ambiente social de la época y a episodios del propio Mundial, lo que conecta la ficción con hechos reconocibles para la afición, como la eliminación de México en cuartos de final en tanda de penales ante Alemania.

¿En qué cines estará disponible México 86 del 30 de mayo al 3 de junio?

La película México 86 tendrá funciones en complejos de la CDMX y el Edomex hasta el 3 de junio. Estas son las salas confirmadas y las fechas en las que estará disponible:

Cinemanía : 30 y 31 de mayo; 2 y 3 de junio.

: 30 y 31 de mayo; 2 y 3 de junio. Cine La Linterna Mágica : 30 y 31 de mayo.

: 30 y 31 de mayo. Cine Tonalá : 30 de mayo.

: 30 de mayo. CineSpot Tláhuac : del 30 de mayo al 3 de junio.

: del 30 de mayo al 3 de junio. Cine+ Rkreo : del 30 de mayo al 2 de junio.

: del 30 de mayo al 2 de junio. La Casa del Cine MX : 30 y 31 de mayo; 2 de junio.

: 30 y 31 de mayo; 2 de junio. CINETOP Azcapotzalco: del 30 de mayo al 2 de junio.

Film Club Café : 30 de mayo; 1 y 3 de junio.

: 30 de mayo; 1 y 3 de junio. CINETOP Ecatepec : 30 de mayo; 1, 2 y 3 de junio.

: 30 de mayo; 1, 2 y 3 de junio. Cineplex Ixtapaluca: 30 de mayo; 1 y 3 de junio.

Estas funciones forman parte de una exhibición limitada en salas independientes y complejos culturales, previo a su estreno en streaming. La película estará disponible en Netflix el 5 de junio.

La película México 86 relata de manera humorística cómo al país le otorgaron la sede del torneo más importante del futbol.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre la película México 86?

La nueva cinta protagonizada por Diego Luna generó molestias entre algunos futbolistas que formaron parte de la Selección Mexicana durante el Mundial de México 1986.

El pentapichichi del Real Madrid, Hugo Sánchez, cuestionó la representación de su personaje y afirmó que no participó en el desarrollo de la historia ni existió contacto con la producción para construir esa versión.

El exdelantero explicó que, tras ver algunos avances de México 86, detectó situaciones y diálogos que no corresponden con su trayectoria ni con hechos que vivió durante la justa mundialista.

“Ya vi algunos cortos y realmente ni soy yo, ni he dicho, ni he hecho todo lo que va a hacer. O sea, que son suposiciones e imaginaciones. Y muchas mentiras, por cierto”, declaró.

Hugo Sánchez insistió en que la caracterización responde a decisiones creativas de la película y no a un retrato fiel de su participación con la Selección Mexicana, en especial en escenas donde se recrea la tanda de penales contra Alemania.