Infraestructura, políticas e inversión, desafíos para energía

Desde hace algunos años, KPMG, en colaboración con diversas instituciones, presenta el Statistical Review of World Energy, un informe que analiza a detalle la producción, el consumo y las emisiones de energía a nivel global. 1

En su 74.ª edición, el estudio destaca los cambios en el panorama energético y las principales tendencias del sector, tales como el crecimiento de las fuentes renovables, la persistente dependencia de los combustibles fósiles y el impacto de los eventos geopolíticos en los mercados, ofreciendo información valiosa para la toma de decisiones y una comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades para un futuro energético seguro y sostenible.

El futuro es eléctrico

La demanda global de electricidad crece a un ritmo dos veces mayor que la demanda energética total, impulsada por la electrificación en sectores clave. China encabeza este proceso, derivado de la expansión de energías renovables, la adopción de vehículos eléctricos (VE) y el aumento en la demanda de centros de datos.

No obstante, esta transición plantea nuevos desafíos, ya que la rápida electrificación ejerce presión sobre la expansión de la red, genera retos en almacenamiento y estabilidad del sistema, y aumenta la competencia por minerales críticos y talento especializado.

Panorama actual de las energías renovables

En 2024, más de 80% del incremento en la demanda energética global fue cubierto por energías renovables; China concentró 57% del avance, mientras que regiones como Europa y Estados Unidos mostraron un progreso más lento.2

A nivel global, las energías renovables crecieron 16% respecto a 2023, alcanzando 8% de la matriz energética mundial. A pesar de este avance, persisten obstáculos importantes que limitan su expansión, como la capacidad insuficiente de las redes, los largos tiempos de autorización de proyectos y las interrupciones en la cadena de suministro3, los cuales podrían poner en riesgo la meta global de triplicar la generación de este tipo de energías para 20304.

Además, desafíos como el aumento de las tasas de interés, la inflación y los costos logísticos han encarecido las energías renovables en algunas regiones, reduciendo su rentabilidad y desincentivando la inversión, a pesar de su potencial de crecimiento a largo plazo.

El entorno político también influye en el ritmo de desarrollo. Por ejemplo, China se ha consolidado como un actor fundamental en la penetración de energías renovables, pues por segundo año consecutivo añadió a la matriz energética mundial más capacidad renovable que el resto del mundo en conjunto.

En el caso de EU, la expansión de este tipo de energía creció 7% en 2024, impulsada principalmente por los apoyos previstos en la Ley de Reducción de la Inflación; sin embargo, es probable que los cambios en la administración del país tengan un impacto en el crecimiento de las renovables en los próximos años. Es importante destacar que, fuera de economías como China, India, Europa y EU, el aumento fue de apenas 4%.5

Finalmente, pese al impulso de las energías renovables en 2024, es importante señalar que otras fuentes fósiles como el carbón y el gas también tuvieron incrementos, lo que refleja que la combinación de fuentes energéticas sigue siendo diversa y que el papel de los combustibles fósiles continúa siendo esencial para la generación de energía.

Precios de las materias primas

Tras la volatilidad observada durante la recuperación postpandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, los mercados energéticos mostraron cierta estabilización en 2024; no obstante, los costos de la energía, particularmente del petróleo y el gas, permanecen elevados frente a los niveles previos a 2022.

Como resultado, persisten diferencias significativas en los costos energéticos entre regiones. Por ejemplo, los precios de la electricidad industrial en EU son considerablemente menores que en Europa, lo que genera preocupación sobre la competitividad de la industria europea y aumenta los riesgos políticos y de mercado.

Asimismo, la incertidumbre se mantiene elevada debido a los posibles cambios en las políticas comerciales y arancelarias de EU.

En este contexto, las decisiones de inversión requieren un análisis detallado de tendencias y riesgos regionales, considerando el aumento de los costos de capital, los plazos de recuperación de las inversiones y las alternativas de suministro energético para cada compañía.

