AICM, paralizado por banco de neblina: Suspenden todos los aterrizajes y despegues

Consulta el sitio del AICM o el de las aerolíneas para saber si tu vuelo fue desviado a otro aeropuerto.

La doble alerta por frío en la Ciudad de México ‘hizo de las suyas’: El AICM suspendió todos sus aterrizajes y despegues por un banco de neblina en la mañana de este lunes 12 de enero.

“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”, publicó el aeropuerto operado por la Marina en sus redes sociales.

Las autoridades del AICM agilizaron los despegues antes de que la alerta por neblina paralizara las operaciones, informó Ciro Gómez Leyva en su programa radiofónico.

¿Cómo consultar el estatus de mi vuelo en el AICM?

Puedes ingresar al sitio oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para verificar si tu vuelo está demorado. Solo tienes que ingresar el número de vuelo; seleccionar la ciudad de destino, y la aerolínea.

También te recomendamos consultar esta información en el sitio de la aerolínea con la que vuelas. Si ya estás en el AICM, puedes acercarte a los módulos para recibir más actualizaciones.

¿Por qué hay neblina en el AICM?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que el centro, oriente y sureste de México son afectados por una masa de aire polar este lunes 12 de enero.

El SMN prevé que la masa de aire polar "modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas" a partir del martes 13 de enero.

En su reporte más reciente, la dependencia que pertenece a la Comisión Nacional del Agua añadió que se prevé que los bancos de niebla sobre la Ciudad de México y el Estado de México se disipen alrededor de las 9:30 horas “una vez que se rompa la inversión térmica”.

El Meteorológico agregó que hay bancos de neblina en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza (donde está el AICM) y Cuajimalpa, y en los municipios de Atlacomulco, Cuautitlán, Naucalpan, Lerma y Toluca, en el Estado de México.