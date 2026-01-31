Engañado por el FBI y la ‘mafia italiana’ falsa: Así fue la detención del primo del ‘Chapo’ en España

Jesús Gutiérrez Guzmán, primo del 'Chapo' Guzmán, fue detenido en 2012 tras una operación secreta del FBI.

Los agentes se hicieron pasar por mafiosos italianos. Prometieron 2 mil 800 dólares por kilo de cocaína y aseguraron que el negocio del Cártel de Sinaloa llegaría hasta Japón. Así fue cómo Jesús Gutiérrez Guzmán, primo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue detenido tras la operación Dark Waters del FBI.

Toda ese engaño ocurrió en 2009, cuando ‘El Chapo’ Guzmán intentaba expandir el negocio del Cártel de Sinaloa a Europa, tras ‘dominar’ el mercado estadounidense. Durante la búsqueda de socios apareció un supuesto representante de una organización criminal en Italia, quien se hizo llamar Alejandro y se presentó como un criminal con antecedentes sólidos, aunque en realidad era un informante del FBI.

Alejandro contactó a las altas esferas del Cártel de Sinaloa gracias a Álvaro Rivera Pedrego, operador del ‘Chapo’ que en 2014 se declaró culpable por tráfico de cocaína y fue sentenciado a 5 años de prisión.

Rivera Pedrego buscó organizar una reunión entre ‘El Chapo’ Guzmán y Alejandro durante tres meses; sin embargo, ante la ausencia del líder del Cártel de Sinaloa y padre de Los Chapitos, la operación quedó en manos de su primo, Jesús Gutiérrez.

Con Jesús Gutiérrez como representante del ‘Chapo’ Guzmán, el Cártel de Sinaloa ofreció cargamentos de hasta 20 toneladas de cocaína, aunque el negocio con los supuestos criminales italianos comenzaría con mil 500 kilos.

Fue así que, a través de Alejandro, el FBI obtuvo contacto directo con el Cártel de Sinaloa y lograron no solo detener al primo del ‘Chapo’ Guzmán, sino comprender cómo operaba la organización criminal para expandir sus negocios.

Así fue el engaño del FBI al primo del ‘Chapo’ Guzmán

La primera reunión entre Alejandro, Jesús Gutiérrez Guzmán y Álvaro Rivera Pedrego ocurrió en la zona montañosa de Culiacán, Sinaloa, perteneciente al ‘triángulo dorado’. La negociación abordó temas como la calidad del producto, exportación, precios y rutas. Dicha conversación fue grabada.

Aunque nunca antes lo habían visto, Alejandro se ganó la confianza de Gutiérrez Guzmán, quien lo paseaba en Sinaloa y pedía que su gente lo recibiera cada que llegaba a México.

El siguiente paso fue acercar al Cártel de Sinaloa a la mafia italiana. Por ello, se acordó una reunión en Miami, Florida, donde pactaron la distribución de riesgos económicos en el traslado de la droga: Los gastos de envío corrían a manos del cártel mexicano, y el desembarque era asunto de los italianos.

Ahí apareció ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue más conservador que su primo y marcó distancia con los supuestos mafiosos. Días después de aquella reunión en Miami, Gutiérrez Guzmán llamó al italiano y organizaron una segunda reunión para acordar el precio definitivo de la cocaína.

Los agentes del FBI lograron involucrar a más gente en las reuniones, incluida una en Florida donde participó Sergio López Alarcón, contador y asesor financiero del ‘Chapo’, y el abogado del cártel, Rafael Humberto González Valenzuela.

La formalización del negocio fue tal que el Cártel de Sinaloa abrió una empresa fantasma en España. Gutiérrez Guzmán sería el encargado del negocio con los italianos y quien daría la cara en el negocio.

‘El Chapo’ Guzmán cambió las reglas del juego constantemente para comprobar la seriedad de sus nuevos socios. Cambió el origen de la droga, la salida del cargamento, los porcentajes en las negociaciones y los italianos, que servían para el FBI, atendieron.

En 2012 hicieron tres envíos de prueba, con piñas y plátanos que desembarcaron con normalidad en España, para que finalmente se definiera la ruta y que el cargamento de cocaína fuera enviado.

La droga fue enviada desde Brasil y llegó al puerto de Algeciras el 27 de julio de 2012, con 346 kilos de ‘perico’ escondido dentro de piñas por 480 millones de dólares.

El FBI decomisó el cargamento, y 11 días después, el 7 de agosto, capturó a Gutiérrez Guzmán a las afueras del Hotel Palace, en Madrid, junto con otros tres operadores, para luego ser enviado a Estados Unidos.

¿Qué pasó con Jesús Gutiérrez Guzmán y cuál fue su participación en el entorno del ‘Chapo’?

Nacido en Sinaloa, Jesús Gutiérrez Guzmán dedicó su vida al negocio de la familia del ‘Chapo’.

Aunque no se le relaciona con otra actividad criminal del Cártel de Sinaloa, fue señalado como el representante de la familia en su intento de expansión a Europa, y tras su detención se declaró culpable y logró un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos en octubre de 2014.

Jesús Gutiérrez Guzmán fue sentenciado a 16 años de prisión en 2015.