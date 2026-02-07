Extrañaba las chalupas: ¿Cómo José Villegas dio origen al ‘Síndrome del Jamaicón’ en el Mundial de 1958?

José ‘El Jamaicón’ Villegas enfrentó en varias ocasiones, con las Chivas y con la Selección Mexicana, al extremo brasileño Garrincha, campeón mundial con Brasil en 1958 y 1962. [Fotografía. José 'Jamaicón' Villegas/Facebook, Shutterstock]

Imagina ser convocado al torneo de futbol más importante del planeta, ser pieza clave de tu Selección y, aun así, permitir que la nostalgia te impida mantener la concentración. Eso le ocurrió a José ‘El Jamaicón’ Villegas Tavares, figura del ‘Campeonísimo’ con las Chivas del Guadalajara, quien estuvo a punto de abandonar la concentración de la Selección Mexicana durante el Mundial de Suecia en 1958 porque extrañaba los sopes y las chalupas.

En aquel entonces, José Villegas era uno de los laterales más seguros del futbol mexicano, capaz de frenar y dejar en ridículo a leyendas brasileñas como Garrincha. Sin embargo, cuando la nostalgia por México se imponía, su zona del campo podía convertirse en una ‘avenida’ para los rivales.

Todos esos episodios de añoranza popularizaron el 'Síndrome del Jamaicón‘, etiqueta cultural que trascendió al futbolista y que, durante décadas, se utilizó para explicar los fracasos de mexicanos en el extranjero.

¿Por qué a José Villegas Tavares le apodaban ‘El Jamaicón’?

El apodo no surgió en los Mundiales. Tuvo su origen en La Experiencia, una localidad cercana a Guadalajara, Jalisco, donde José Villegas creció y forjó su vínculo con el futbol.

José Villegas relató que su madre siempre lo llamó ‘Jamaicón’ por ser llorón e inquieto, y que el apodo se popularizó después de que ella lo regañó en público.

Sus primeros años en el futbol se desarrollaron en el Club Deportivo Imperio, equipo amateur de la misma localidad, que era semillero de de jugadores que buscaban dar el salto al futbol profesional.

En 1952, José Villegas jugó con Reboceros de La Piedad, entonces equipo de la Primera División. Tenía 18 años cuando debutó en el máximo circuito.

Aunque su paso por el conjunto michoacano fue breve, su disciplina defensiva y solidez en la marca llamaron la atención de las Chivas de Guadalajara, que lo contrataron en 1953.

Con el tiempo, ‘El Jamaicón’ Villegas se convirtió en titular de Chivas y sería parte del ‘Campeonísimo’, que consiguió ocho títulos de liga entre 1957 y 1970.

Aquella escuadra estaba conformado por Jaime ‘El Tubo’ Gómez, Guillermo ‘El Tigre’ Sepúlveda, Arturo ‘El Curita’ Chaires, Francisco ‘Paco’ Jara y el mítico goleador Salvador ‘Chava’ Reyes. Varios de ellos formaron parte de la Selección Mexicana que representó al país en los Mundiales de 1958 y 1962.

La calidad de José Villegas para neutralizar a los rivales trascendió en el Primer Pentagonal Internacional de la Ciudad de México de 1958, disputado en el Estadio de Ciudad Universitaria. En la inauguración, las Chivas enfrentaron al Botafogo.

Ese encuentro es recordado como el día en que ‘El Jamaicón’ dejó en evidencia a Manuel Francisco dos Santos, ‘Garrincha’, considerado en ese entonces como uno de los mejores extremos del mundo. Además, enfrentó a figuras como Nilton Santos, Waldir Pereira ‘Didí’ y Mario Lobo Zagallo, integrantes de la selección brasileña de ese año.

José Villegas jugó 26 partidos con la Selección Mexicana. [Fotografía. José 'Jamaicón' Villegas/Facebook]

¿Cómo ‘nació’ el ‘síndrome del Jamaicón’?

Villegas también destacó por un episodio extra cancha en la antesala de la Copa del Mundo de Suecia 1958, torneo al que México llegó con expectativas moderadas.

Previo al arranque del campeonato, México realizó una gira de preparación en Lisboa, Portugal, donde disputó partidos amistosos.

Durante una cena con el resto del plantel, José Villegas abandonó la mesa molesto por la comida y salió a caminar por los jardines del hotel, visiblemente afectado. Al notar su ausencia, el entrenador Ignacio Trelles salió a buscarlo.

Cuando el entrenador encontró al futbolista de las Chivas, este le respondió con una frase que fue reproducida por décadas: “¿Cómo voy a cenar si tienen preparada una cena de rotos? Yo lo que quiero son mis chalupas, unos buenos sopes y no esas porquerías que ni de México son”.

A pesar del ataque de nostalgia, ‘El Jamaicón’ no abandonó la concentración e incluso jugó el partido inaugural del Mundial entre México y Suecia, en el que la Selección Mexicana cayó derrotada 3-0.

José Villegas no disputó los otros dos encuentros de la fase de grupos a causa de un golpe sufrido en el primer partido.

Sin embargo, aquel episodio en Lisboa dio origen a lo que a la postre se conocería como el ‘Síndrome del Jamaicón’, un concepto que se retomó para describir la dificultad de algunos deportistas mexicanos para adaptarse y rendir fuera de su entorno.

José Villegas pasó más de 20 años defendiendo los colores de las Chivas de Guadalajara. [Fotografía. José 'Jamaicón' Villegas]

¿‘El Jamaicón’ fue culpable de una goleada ante Inglaterra?

Ante lo sucedido en Suecia, también se construyeron mitos alrededor del rendimiento de ‘El Jamaicón’. Uno surgió en mayo de 1961, cuando México realizó una gira de preparación por Londres, de cara a la última fase de la eliminatoria para la Copa del Mundo de Chile 1962.

De acuerdo con el ensayo 'El Jamaicón y sus precursores‘, publicado por la Revista de la Universidad de México, durante un partido amistoso entre México e Inglaterra el entrenador Ignacio ‘Nacho’ Trelles utilizó el encuentro para probar al portero suplente Antonio ‘El Piolín’ Mota, en lugar del experimentado Antonio ‘Tota’ Carbajal.

El arquero estaba nervioso ante las posibles críticas por su rendimiento. Para tranquilizarlo y darle confianza, el entrenador le comentó: “No te preocupes, ahí estará ‘El Jamaicón’ para cuidar la defensa”.

De acuerdo con ese relato, la zona que resguardaba José Villegas ‘se convirtió en una avenida’ para los delanteros ingleses. Por ello, José Villegas ‘El Jamaicón’ fue señalado como uno de los responsables de la goleada que recibió México ante Inglaterra por marcador de 8-0.

Incluso se cuenta que José Villegas fue entrevistado por una periodista y que él aseguró que extrañaba a su madre, que llevaba días sin comer birria y que “la vida no era vida” si no estaba en su tierra.

Esta anécdota es un mito. De acuerdo con periódicos de la época, como El Informador, José Villegas no aparece en las alineaciones de aquel encuentro entre mexicanos e ingleses, disputado en el legendario Estadio de Wembley.

Lo cierto es que ‘El Jamaicón’ Villegas sí disputó con la Selección Mexicana el Mundial de 1962, donde volvió a verse las caras con Garrincha en el primer partido de aquel torneo, aunque en esa ocasión el brasileño se impuso al defensa mexicano en un encuentro que terminó 2-0 a favor de la ‘verdeamarela’, con goles de Mario Zagallo y Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’.

Tras aquellas experiencias mundialistas, el futbolista ganó más títulos con las Chivas en la liga mexicana hasta su retiro en 1972. Más tarde, incursionó como director técnico, aunque sin mayor trascendencia, ya que únicamente dirigió a los Loros de Colima a inicios de la década de 1980.

Al final, ‘El Jamaicón’ se alejó de las canchas y dedicó su vida a disfrutar los tacos y los sopes que tanto extrañaba de su natal La Experiencia, donde pasó sus últimos años hasta su fallecimiento en diciembre de 2021.

El nombre de José Villegas Tavares está inscrito en la historia del futbol mexicano, ante todo, por sus cualidades defensivas y regularidad en una de las etapas más dominantes del Club Deportivo Guadalajara. Más allá de las anécdotas que se construyeron sobre su figura, su legado deportivo lo coloca entre los defensas más sólidos del futbol mexicano del siglo XX.