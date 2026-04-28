Gasolineros desconocen acuerdo con Hacienda para reducir comisión en pagos: ‘Estamos desconcertados’

A unos días de que comience la reducción de comisiones al pagar la gasolina con tarjeta, empresarios desconocen el acuerdo.

El anuncio de la reducción de las comisiones al pagar la gasolina con tarjetas tomó a los empresarios por sorpresa debido a que no sabían sobre las pláticas para dicho plan, según dijo el dueño de una gasolinera en Puebla.

“No tenemos claro cómo va a operar esto. No sabemos cómo hicieron el cálculo ni cómo va a operar esta medida, salió ayer, pero no tenemos tampoco ningún comunicado con nuestros bancos con los que trabajamos”, dijo Salvador Jiménez, empresario gasolinero en Puebla, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

A pesar del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Secretaría de Hacienda, en la conferencia ‘mañanera’ del lunes, hay confusión y desconocimiento sobre cómo funcionará la reducción en comisiones al pagar la gasolina con tarjeta.

“Estamos totalmente desconcertados. No sabemos cómo va a caminar esto, nos hubiera gustado que nos avisara con tiempo la Secretaría de Energía (Sener) o al menos Pemex”, agregó el empresario.

Empresarios desconocen cómo funcionará la reducción de comisiones en gasolina

Salvador Jiménez dijo que, hasta ahora, no tienen claro cómo aplicará dicha reducción en comisiones debido a que no recibieron algún anuncio de los bancos o de Petróleos Mexicanos. La medida aplicará a partir del 1 de mayo.

“El tema de comisiones no sabemos cómo va a aplicar si será con las cuponeras o cada banco nos va a dar algo en cada transacción que hacemos todos los días aquí en las estaciones”, agregó.

El empresario explicó que cada día les llega un cargo de las comisiones de acuerdo con las operaciones hechas por los gasolineros; sin embargo, desconocen cuál será la modificación ahora.

“No sabemos cómo va a operar esto y a nosotros nos llega nada más el cargo de las comisiones cada vez que hay un corte mensual de tarjetas en la estación, no sabemos si va a llegar reflejado ahí, no tenemos claras las reglas del juego”, dijo.

‘No sabemos cómo nos afectarán los precios tope a la gasolina’

La reducción de comisiones al pagar la gasolina con tarjeta no es el único tema que causa conflicto a los gasolineros, también ocurre con el precio ‘tope’ a la gasolina Magna y al diésel.

“Los precios ‘tope’ de las gasolinas nos está afectando porque llevamos un año y medio así y compramos directamente en distribuidoras de Pemex. No sabemos cómo nos vaya a afectar porque nuestros números no nos dan y creemos que vamos a tener una pérdida aproximadamente de 20 o 25 centavos por litro en diésel”, agregó el empresario gasolinero.

Como consecuencia de estas medidas tomadas por el Gobierno federal, las gasolineras prevén modificaciones como la reducción de turnos con tal de cumplir las disposiciones de la presidenta.

“No queremos incumplir con eso porque además después nos va a caer el SAT o la Profeco, estamos muy amenazados”, puntualizó Salvador Jiménez.

De acuerdo con el empresario, el problema principal es que ese tipo de decisiones se toman por grandes grupos gasolineros mientras que los más pequeños no tienen voz ni participación, pero sí sufren las consecuencias de la falta de diálogo.