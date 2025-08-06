(VIDEO) Policía salva a mujer de morir ahogada en NL: ¿Qué es la maniobra de Heimlich que evitó la tragedia?

Gracias a la rápida reacción del oficial Rubén Rocha y la maniobra de Heimlich, se evitó una tragedia. (Crédito: Captura de video @GOrtegaRuiz)

El acto heroico de un policía municipal salvó la vida de Patricia Rodríguez Rodríguez, una mujer de 58 años que casi se ahoga tras atragantarse con un totopo mientras conducía su camioneta en el municipio de San Nicolás, Nuevo León.

El incidente ocurrió el pasado martes 5 de agosto, alrededor de las 2:00 de la tarde, mientras la mujer circulaba en el cruce de la avenida Las Flores y la calle Mirtos. El hecho fue captado por una cámara de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La maniobra que le salvó la vida a un mujer en Nuevo León

Patricia relató que llevaba comida para su familia y, al manejar, comenzó a comer totopos. Uno de ellos se atoró en su garganta provocándole una crisis debido a que el pedazo le obstruía las vías respiratorias.

“Venía manejando y empecé a comer unos totopos que me obstruyeron y me estaba ahogando (…) yo sentía que me estaba muriendo”, declaró la afectada en entrevista para N+.

Contó que a pesar de hacer señas a los vehículos que pasaban, nadie se detuvo. Fue hasta que llegó la patrulla 1542 de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza que un policía se detuvo para auxiliarla.

En la patrulla viajaba el oficial Rubén Rocha, quien al notar la situación, detuvo su unidad y descendió a toda velocidad para ayudarla, realizando la famosa Maniobra de Heimlich, un procedimiento de primeros auxilios que se utiliza cuando una persona se está ahogando.

“Los oficiales no siempre hacen cosas malas. Él es un buen oficial”, declaró Patricia, quien fue valorada por paramédicos y no requirió hospitalización.

¿Qué es la maniobra de Heimlich y cómo se realiza?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la maniobra de compresión abdominal, también conocida como Maniobra de Heimlich, se utiliza para tratar obstrucciones de las vías respiratorias superiores causadas por cuerpos extraños.

Esta técnica se enseña comúnmente a los primeros respondientes: paramédicos, policías y servicios de emergencia y puede realizarse tanto en niños como en adultos.

La clave está en la reacción inmediata, pues al bloquearse las vías respiratorias, el oxígeno suficiente no llega a los pulmones. Sin oxígeno, se puede producir daño cerebral en tan solo 4 a 6 minutos.

Dicha maniobra fue creada en 1974 por el Dr. Henry Heimlich debido a que la asfixia con comida, juguetes y otros objetos era la sexta causa principal de muerte accidental en Estados Unidos en la década de los 60.

¿Cómo se realiza correctamente la maniobra de Heimlich?

Los pasos esenciales para realizar la Maniobra de Heimlich correctamente son:

Ponerse detrás de la persona afectada y rodearla con los brazos. Colocar un puño justo por encima del ombligo, debajo del esternón. Sujetarlo con la otra mano. Aplicar compresiones rápidas y hacia arriba (como una “J” invertida), hasta que el objeto sea expulsado.

En caso de que seas tú quien se esté ahogando, también puedes realizar la Maniobra de Heimlich siguiendo estas indicaciones:

Empuña la mano. Coloca tu pulgar debajo de tus costillas y por encima del ombligo. Sujeta el puño con la otra mano. Presiona en la zona con un movimiento rápido hacia arriba.

Otra opción, según el sitio especializado Medline Plus, es apoyarse sobre el borde de una mesa, silla o baranda y empujar rápidamente la parte superior del vientre (abdomen superior) contra el borde. Si es necesario, repite este movimiento hasta que el objeto que obstruye las vías respiratorias salga.