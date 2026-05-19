Clima en Nuevo León: Prevén un miércoles 20 de mayo con lluvias y temperaturas calurosas

Este miércoles 20 de mayo, Nuevo León experimentará un clima variable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo nublado y temperaturas calurosas en la Zona Metropolitana de Monterrey. Existe riesgo de lluvias muy fuertes, incluyendo descargas eléctricas y posible granizo en la región, por lo que se pide a la población estar atenta.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Qué temperaturas se esperan en las ciudades de Nuevo León?

En la capital, Monterrey, se esperan temperaturas desde 17°C de mínima hasta 31°C de máxima, bajo un cielo nublado y con viento de 6 km/h. Los municipios de Monterrey también verán valores máximos cercanos a los 32°C. Es importante prepararse para estas condiciones climáticas cambiantes.

San Pedro Garza García registrará temperaturas entre 16.7°C y 29.7°C, con cielo medio nublado. En Guadalupe, los termómetros marcarán entre 18°C y 32.3°C, con cielo nublado. Estas diferencias térmicas son habituales en la extensión de la Zona Metropolitana de Nuevo León.

¿Habrá lluvias y vientos fuertes en Nuevo León?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta por la presencia de una línea seca en el norte de México. Esta, en interacción con otros fenómenos, provocará vientos fuertes a muy fuertes, con rachas que podrían llegar hasta los 80 km/h, y posibles tolvaneras.

Además de los vientos, se esperan lluvias muy fuertes, las cuales vendrán acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Estas condiciones afectarán directamente a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, demandando a la población extremar precauciones en sus actividades.

Fuente: CONAGUA.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:Miércoles 20 de mayo: Máxima de 32°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.Jueves 21 de mayo: Máxima de 30°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.Viernes 22 de mayo: Máxima de 31°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

La onda de calor que afectó a Nuevo León finalizará este día, marcando un cambio en las condiciones extremas. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán elevadas, aunque sin el nivel de alerta anterior. El cielo continuará nublado en su mayoría, con vientos moderados durante el fin de semana.

¿Cómo protegerse del calor y las lluvias en Nuevo León?

Ante las persistentes altas temperaturas, es crucial hidratarse constantemente, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, y usar ropa ligera, de colores claros y protección solar adecuada.

Para enfrentar las lluvias y vientos fuertes, es indispensable tener un paraguas y seguir las indicaciones de Protección Civil. Conducir con extrema precaución, revisar el estado de las calles y evitar zonas de riesgo ayudará a prevenir incidentes.

¿Dónde consultar información oficial del clima en Nuevo León?

La información oficial sobre el pronóstico del clima y cualquier alerta se puede consultar a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León. Se aconseja estar atento a sus comunicados y actualizaciones constantes.