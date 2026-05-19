Clima en Jalisco: Se espera un miércoles 20 de mayo con calor de hasta 35 grados en zona Metropolitana

Así estará el clima en Jalisco este miércoles 20 de mayo.

La Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tendrá un miércoles 20 de mayo muy caluroso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados centígrados. Se esperan cielos despejados y poca probabilidad de lluvia en la región, según el SMN.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Qué temperaturas esperan en Guadalajara y Zapopan?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 16°C y 34.7°C, con cielo despejado. Para Zapopan, el rango será de 16°C a 34.7°C, con condiciones poco nubosas y vientos de 7 km/h.

San Pedro Tlaquepaque registrará una mínima de 16.3°C y una máxima de 34.7°C, con cielo despejado. Tonalá tendrá la mínima más alta con 16.7°C, y una máxima de 34.7°C, también despejado.

¿Hay probabilidad de lluvias hoy en Jalisco?

La probabilidad de lluvia en toda la Zona Metropolitana es muy baja para este miércoles. Se esperan cielos mayormente despejados a poco nubosos. El viento soplará del este-sureste a 7 km/h, sin rachas fuertes.

Este calor es parte de una onda que afecta a gran parte de México, impulsada por una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México. Jalisco es una de las entidades con esta condición, según el SMN.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Miércoles 20 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 16°C, Despejado, viento de 6 km/h.Jueves 21 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.Viernes 22 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 16°C, Despejado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor se mantendrá. Las máximas seguirán alrededor de los 35°C, con mínimas estables en 16°C. No se anticipan lluvias significativas en la Zona Metropolitana.

¿Cómo protegerse del calor de 35°C en Jalisco?

Ante estas elevadas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada. Es fundamental evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a mitigar el calor. También es aconsejable usar protector solar, sombreros y gafas de sol. Las actividades al aire libre deben hacerse temprano o al atardecer.

Fuente: CONAGUA.

¿Dónde consultar más información oficial del clima en Jalisco?

Para información detallada y actualizada, consulte los boletines del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil Jalisco. Estas fuentes ofrecen datos precisos y alertas para la Zona Metropolitana.