Clima en Puebla y Morelos: ‘Se esperan condiciones diversas’ para este miércoles 20 de mayo

Así estará el clima en Puebla y Morelos este miércoles 20 de mayo.

El clima en la región de Puebla y Morelos este miércoles 20 de mayo presenta condiciones variadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con cielo mayormente nublado y temperaturas templadas.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos?

La ciudad de Puebla registrará una temperatura mínima de 12.7°C y una máxima de 26.3°C. El cielo estará nublado, una condición que se mantendrá durante gran parte del día.

En Cuernavaca, Morelos, el clima será más cálido, con temperaturas entre 14.3°C y 28.7°C. El municipio de Cuernavaca podría alcanzar los 30°C. Este ambiente contrasta con el de Puebla y Cholula.

¿Habrá lluvias hoy o viento fuerte en Puebla y Morelos?

Un canal de baja presión en el interior del país y la humedad del Pacífico causarán lluvias en otras zonas. En Puebla y Morelos, predominará el cielo nublado, con baja probabilidad de lluvias para este miércoles.

Los vientos serán moderados en la región. En Puebla y Cholula, habrá vientos de 9 km/h. En Cuernavaca, el viento será ligero, de 5 km/h. El calor se mantiene por circulación anticiclónica.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Miércoles 20 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.Jueves 21 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.Viernes 22 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días indica una ligera baja en las temperaturas máximas de la región. Las mínimas se mantendrán estables. El cielo seguirá nublado, sin grandes cambios en las condiciones de lluvia.

¿Cómo protegerse del clima variado en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas templadas y nubosidad, se recomienda a la población mantenerse hidratada. Quienes realicen actividades al aire libre deben usar protección solar ligera, aunque el cielo esté cubierto.

Para evitar resfriados por los cambios de temperatura, es aconsejable vestir en capas. Un suéter ligero o chamarra será útil, en especial al anochecer o temprano por la mañana.

Fuente: CONAGUA.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial de Puebla y Morelos?

La información detallada sobre el clima es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se invita a la ciudadanía a consultar sus reportes diarios para estar informada. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables.