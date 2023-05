Alfredo Adame asegura que le quitará el apellido a su hijo: ‘Yo no lo quiero’

Alfredo Adame no quiere volver a ver a su hijo Sebastián luego de que criticara su invitación a la marcha del orgullo LGBT+ al asegurar que no respeta a la comunidad, por lo que el conductor se mostró molesto y reveló que le piensa quitar su apellido.

“La próxima semana empiezo el trámite para quitarle el apellido (…) Yo no lo quiero”, dijo ante las cámaras al negar cualquier tipo de reconciliación con quien nació producto de su relación con Mary Paz Banquells, a quien acusó de corromperlo.

“Sebastián Banquells es un mentiroso, es un muchacho frustrado y amargado que la madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos en otros sentidos”, contó al programa Chismorreo.

El presentador se refirió varias veces a Sebastián como “el tipo”, por lo que negó que le importe cualquier cosa sobre su vida. “Me importa un bledo lo que piense Sebastián Banquells. No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino”.

Alfredo Adame contra Polo Morin

Pese a las declaraciones de Sebastián -quien dice que no lo apoyó cuando le contó que era homosexual-, Adame lo contradijo al argumentar que fue de su papá que aprendió que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

También arremetió contra Polo Morín, quien aseguró que no se sentía representado por él. “No es más que un actorcillo que lo han jalado porque está güerito y creo que está medio bonito, la verdad no sé. Creo que tiene dientes de vampiro. Yo no represento maricas, locas desmecatadas como él porque para mí no es parte de la comunidad”.