Kal Penn reveló que es homosexual y anuncia compromiso con su pareja

El actor Kal Penn reveló que es homesexual e hizo público su compromiso con un hombre llamado Josh, con quien dijo ha compartido su vida desde hace 11 años.

“Estoy muy emocionado de compartir nuestra relación con los lectores. Pero Josh, mi pareja, mis padres y mi hermano, cuatro personas con las que soy más cercano en la familia, son bastante tranquilos. No aman la atención y la timidez lejos del centro de atención”, dijo el actor en entrevista con la revista People.

Penn de 44 años es conocido por sus papeles secundarios en series como House, The Big Bang Theory y How I Met Your Mother.

En su nuevo libro No puedes ser serio , el actor comparte la historia de cómo él y Josh se conocieron. Ahí detalla cómo se enamoraron cuando Penn vivía en Washington DC, y habla sobre la decisión que tomó para declararse homosexual ante su público.

En entrevista con el medio estadounidense, el actor comentó que el hacer ese libro lo ayudó a ser más transparente con la gente y consigo mismo.

“Descubrir la narrativa de cómo respetar quiénes son realmente, contando mi historia, eso incluye: mi vida laboral, tanto en Hollywood como en DC, incluye mi vida amorosa con Josh y cómo nos conocimos, incluye a mis padres, en la medida en que estoy dispuesto a compartir historias sobre su crianza. Así que eso fue lo más importante para mí. Quería que mi historia fuera auténtica desde mi perspectiva y contada de una manera que te hiciera sentir como si realmente me conocieras”.