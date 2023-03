¿Michelle Yeoh es ‘tifosi’? Esta es la relación con la Fórmula 1 de la ganadora del Premio Oscar

La malasia Michelle Yeoh, ganadora del Premio Oscar 2023 a Mejor Actriz, se convirtió en la primera mujer asiática en llevarse el galardón por su multifacética actuación en la película Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo).

Yeoh comenzó su carrera en el mundo cinematográfico del kung fu, pero saltó a la fama en 1992 como la coprotagonista de Jackie Chan en Supercop. El público estadounidense la conoció aún mejor en la siguiente década por sus apariciones en éxitos como Tomorrow Never Dies (El mañana nunca muere) y Wo hu cang long (El tigre y el dragón) de Ang Lee.

A sus 60 años, Yeoh ha estado muy solicitada desde su destacado papel de matriarca controladora en Crazy Rich Asians (Locamente millonarios). A partir de ahí, ha hecho de todo, desde una historia derivada de Star Trek, hasta la cinta de Marvel, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Michelle Yeoh y su noviazgo con Jean Todt

La actriz originaria de Malasia acudió a la edición 95 de los Premios Oscar acompañada por su pareja, el empresario francés Jean Todt, quien celebró junto a ella su galardón como Mejor Actriz por su protagónico en Everything Everywhere All at Once.

Premios Oscar 2023 Michelle Yeoh celebra su galardón. (FOTO: EFE)

Aunque Michelle Yeoh acaparó los reflectores, Todt también llamó la atención de algunos aficionados al deporte motor ya que es mundialmente conocido como el expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en 2009 y exjefe de la escudería Ferrari de Fórmula 1.

Premios Oscar 2023 Michelle Yeoh y Jean Todt. (FOTO: EFE)

Como jefe de los tifosis, de 1993 a 1998, ganó siete campeonatos de pilotos de F1, seis de esos con Michael Schumacher y otro con Kimi Raikkonen. Además, es copropietario junto a Fréderic Vasseur (actual jefe de Ferrari), de ART Gran Prix, equipo francés que compite en las F2 y la F3. Todt fue copiloto de rallies.

El empresario francés y la actriz malasia se conocieron en Shanghai, China durante un viaje de negocios de Todt en 2004. Aunque se comprometieron un año después de iniciar su noviazgo, aún no han contraído matrimonio, pero son una de las parejas más duraderas de Hollywood.

“Hemos estado planeando casarnos durante tanto tiempo que a veces decimos: ‘Espera, ¿no lo hicimos ya?’”, bromeó Yeoh en una entrevista para la revista T&C y compartió que adora el sentido del humor sigiloso y los ojos azules del empresario.

“Pasamos unos 185 días en la carretera, unos 70 en Francia y 100 en Ginebra”, comentó también Jean Todt en una entrevista. La pareja comparte propiedades en París, Kuala Lumpur, Ipoh y Hong Kong.

Michelle Yeoh anteriormente estuvo casada con el empresario Dickson Poon, quien la contrató para su primer anuncio de televisión junto a Jackie Chan cuando tenía 21 años. Mientras que Jean Todt nunca ha contraído matrimonio, pero tiene un hijo, Nicolas Todt, quien es manager de pilotos franceses.