‘Solo escucho mentiras’: Exagente de Schumacher pide revelar su estado de salud

Han pasado ocho años y medio desde que Michael Schumacher sufrió un terrible accidente esquiando y su estado de salud aún es un misterio públicamente, por lo que su exagente Willy Webber estalló contra la familia del expiloto de Fórmula 1.

Schumacher se accidentó el 29 de diciembre del 2013 mientras vacacionaba con su familia en la estación de Méribel, en los Alpes Franceses.

El alemán sufrió daños cerebrales a pesar de que llevaba casco, y tuvo que ser inducido al coma. Nueve meses después salió del hospital sin darse detalles de su estado de salud y desde entonces ha permanecido en su casa en Ginebra, Suiza.

¿Qué ha dicho Webber sobre Schumacher?

“Me mantuvieron fuera mientras me decían que era demasiado pronto, ahora es demasiado tarde. Han pasado nueve años. Quizás deberían decir las cosas como son”, reprochó Webber en entrevista con la Gazzeta dello Sport.

En noviembre del 2019, Corinna, la esposa del heptacampeón de F1, aseguró que “está en las mejores manos posibles” y están “siguiendo los deseos de Michael de mantener confidencial un tema tan delicado como su salud”.

“Puedo entender la situación inicial, ya que yo siempre hice todo lo posible para proteger la privacidad de Michael, pero desde entonces solo he escuchado mentiras por su parte”, criticó el que fue representante de Schumacher entre 1988 y 2010.

Weber lamentó que Corinna le haya negado acercarse a Schumi y saber de su estado de salud; desea un día volver a platicar con el alemán.

“Años después del accidente, me dije a mí mismo que simplemente estaría pendiente de mi familia, ya que no podía cambiar las cosas. Michael era como un hijo para mí. Incluso hoy me duele hablar de eso”, dijo Weber al periódico italiano.

“Solo espero que un día mi teléfono suene, sea Michael y diga: ‘Willi, baja hasta aquí ya que hay mucho de qué hablar’. Creo que los fans de Michael serían felices si recibiesen un mensaje honesto acerca de su salud”.

Michael Schumacher actualmente tiene 53 años de edad y solo se sabe que ya no está en coma inducido. Los reportes de que se encuentra postrado en cama y en estado ‘vegetativo’ son solo especulaciones. Su hijo Mick, de 23 años, disputa su segunda temporada en F1 con la escudería Haas.